El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes, mientras que en el Siempre Sale hubo 24 personas con 5 aciertos: tres son de Entre Ríos.

En el Quini 6 no se registraron ganadores en los pozos más importantes.

El sorteo del Quini 6 no tuvo este domingo ganadores en los pozos más importantes, mientras que en el Siempre Sale hubo 24 afortunados que se llevarán un poco más de 20 millones de pesos, siendo tres de la provincia de Entre Ríos.

En tanto, la Lotería de Santa Fe informó que el próximo miércoles estarán en juego nada menos que 15.250.000.000 de pesos entre todas las modalidades.

Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este miércoles

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional, las bolillas que fueron sorteadas fueron las siguientes: 05 - 08 - 22 - 29 - 34 - 37. Aquí no hubo ganadores, por lo que el pozo de $ 2.481.211.505 quedó vacante.

En lo que respecta a La Segunda del Quini, los números que salieron fueron: 04 - 20 - 25 - 31 - 39 - 42. Tampoco hubo afortunados, pasando para el próximo miércoles un pozo de $ 2.840.789.977

En la Revancha, salieron las siguientes bolillas: 16 - 19 - 21 - 35 - 38 - 42. No se registraron ganadores, por lo que el pozo súper millonario de $ 8.104.469.472 quedó vacante.

En el Siempre Sale, las bolillas sorteadas fueron: 11 - 15 - 33 - 36 - 43 - 44. Aquí se registraron 24 ganadores con 5 aciertos, pasando a cobrar cada uno $ 20.886.795.