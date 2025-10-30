Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este jueves 30 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

30 de octubre 2025 · 07:10hs
El horóscopo para este jueves 30 de octubre de 2025

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este martes 28 de octubre de 2025

La seguridad le obsesiona y le trae problemas con su pareja. Buenas perspectivas en el terreno económico. En lo profesional, recibirá halagos interesados. Las cenas frugales prolongan la vida.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No van descaminados esos temores respecto a su pareja. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Ponga los pies sobre la tierra en su vida personal. Buen momento para comenzar un plan de ahorro. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Los excesos con la comida le pueden perjudicar.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Aproveche su tiempo libre para estar con su pareja. Gastará dinero en complacer a sus seres queridos. Actividad laboral interesante. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Actúe como director y protagonista de su vida afectiva. Los asuntos económicos marchan de manera satisfactoria. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. No baje la guardia y haga caso a su médico.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está en disposición de dar a su pareja lo que necesita. Evite caprichos superfluos e intente ahorrar un poco más. Tendrá una jornada laboral difícil. El cansancio acumulado puede afectar a su concentración.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En el amor, día muy feliz. Las estrategias económicas dan sus frutos. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Deseos de dejar el tabaco, lo conseguirá.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Timidez y reserva en todas las cuestiones sentimentales. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Su organismo necesita fruta y verdura.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Suerte en los juegos de azar. Medite las propuestas laborales y no se precipite. Tómese en serio lo de hacer ejercicio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Si carece de relación estable, será por poco tiempo. Está siendo víctima de una estafa. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El amor le sonríe, déjese querer. Sus padres o familiares podrían necesitar un préstamo. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. La falta de sueño debe acabar.

Horóscopo Signo Octubre
