El horóscopo para este jueves 19 de septiembre de 2023

ARIES

Poco a poco, verás cómo tus objetivos se afianzan y terminan consolidándose, pero tienes que esforzarte por ser previsor y no dejar nada al azar para no llevarte sorpresas. En tu vida no puede faltar la pasión, y hoy vas a vivir todo con mucha intensidad.

TAURO

Tú necesitas sentirte seguro, pero es posible que, en estos momentos, tu vida esté un poco agitada. Cuídate y reflexiona para tomar las decisiones que más te convienen. Planifica tu agenda con tiempo porque pueden venir imprevistos que te desestabilicen.

GÉMINIS

Tu actitud abierta y libre de prejuicios te va a permitir coger al vuelo cualquier oportunidad que te surja hoy, y tus posibilidades de dar en la diana, si tienes que tomar alguna decisión, van a ser muchas.

CÁNCER

Da rienda suelta a tus sentimientos, derriba las barreras que puedan existir en tu vida y todo lo que estaba paralizado empezará a reactivarse. En el amor, momentos llenos de magia, sobre todo si tienes pareja estable.

LEO

Estás muy seguro de ti mismo y eso se nota en todo lo que haces. Tú tienes claro que solamente tú vas a llevar las riendas de tu vida. Por eso, aunque surjan contratiempos, problemas que te superen, no vas a dejar que nadie los resuelva por ti.

VIRGO

Felicidades. Con el Sol en tu signo hasta el día 22, estás lleno de expectativas, de sueños..., y vas a poner todo de tu parte para que éstos se cumplan. Céntrate en lo que te vaya exigiendo el día y conseguirás tus propósitos.

LIBRA

Puede que la vida te impulse a reconsiderar asuntos del pasado que no cerraste acertadamente. Tendrás la oportunidad de rectificar, en aquellos casos en los que pienses que no actuaste bien. En el ámbito laboral, surgirán nuevas oportunidades.

ESCORPIO

Céntrate en el presente, disfruta de todo lo que te has ganado a pulso y permanece alerta porque la vida te va a sorprender con algo maravilloso. No permitas que nadie te arrebate tu independencia ni tome decisiones por ti.

SAGITARIO

Necesitas desconectar del estrés y de las tensiones. Haz oídos sordos a las críticas que puede suscitar una decisión que has tomado porque será el tiempo el que se encargue de darte la razón.

CAPRICORNIO

Puede que algunos temas importantes para ti vayan más despacio de lo que tú esperabas, pero ahora podrás hacer algunos cambios que pueden impulsar tus proyectos. Estarás muy erótico en el amor.

ACUARIO

Van a suceder una serie de acontecimientos que te servirán para darte cuenta de que no es necesario vivir en estado de alerta para que las cosas funcionen como deseas. Al contrario, si te relajas y dejas que todo fluya tu vida a ir sobre ruedas.

PISCIS

Los favorables influjos planetarios que estás recibiendo hacen que te enfrentes a la vida con ilusiones renovadas. Si das carpetazo a ese problema que, de momento no tiene solución, surgirán nuevas oportunidades en las que podrás demostrar todo lo que vales.