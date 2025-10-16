Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este jueves 16 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

16 de octubre 2025 · 07:27hs
El horóscopo para este jueves 16 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Mejora su pésima situación anímica. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo. Aliméntese mejor que hasta ahora.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Vida sentimental muy placentera. Hoy podrá sacar mucho rendimiento a su dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. Su trabajo le va a exigir una voluntad de hierro. Cambie su dieta y no abuse de las grasas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Por fin podrá salir a comprarse todo a lo que ha echado el ojo. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. El estómago, su punto débil, se resiente.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Asumir una ruptura no es tarea fácil; pida ayuda. No se relaje con el control de sus cuentas. Evite encontronazos con sus compañeros de trabajo. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. Las comidas copiosas terminan en malas digestiones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Cautela con sus expectativas amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Proteja su garganta de manera especial.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Compenetración excelente con su pareja. Cuidado con las compras y ventas importantes. Cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo. La práctica deportiva le ayudará a canalizar su energía.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su corazón experimentará agradables emociones. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Llegan cambios en su lugar de trabajo. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su entusiasmo motivará de manera especial a su pareja. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. Momento profesional muy delicado. Deprimido por esas pequeñas molestias, anímese.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Creará un buen ambiente familiar. Se sentirá con ganas de hacer regalos a los suyos. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Afectado por molestias estomacales.

