El horóscopo para este miércoles 15 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este lunes 13 de octubre de 2025

El horóscopo para este martes 14 de octubre de 2025

Procure tener claros sus sentimientos para no hacer daño. Juegue a la lotería, podría tocarle. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. La pereza puede terminar con su salud.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Ese catarro dificultará hoy su actividad.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Este día le traerá recuerdos de una persona querida. Su economía es excelente, ayude a quien lo necesite. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Leves molestias de vejiga o riñones.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Muy bien con su actual amor, cuídelo. Use su sentido práctico en temas económicos. Escuche a las personas de su entorno laboral. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Momentos familiares que recordará con melancolía. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Está muy tenso; relájese con un baño.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. Está bien considerado en su puesto de trabajo. El cansancio le impide disfrutar de sus amigos, vaya al médico.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Comidas largas crean vidas cortas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día complicado en el entorno familiar. En el aspecto económico debería ser más realista. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. No deje que la ambición ciegue la realidad. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Intente estar más con su familia. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Oferta laboral muy interesante. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.