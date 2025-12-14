El horóscopo para este domingo 14 de diciembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Día de compromisos y excesos en lo laboral. Discusiones con clientes y proveedores harán tu día aún más difícil.

El horóscopo para este sábado 13 de diciembre de 2024

Salud: Recuerda que el que mucho abarca poco aprieta. Enfócate en un número fijo y limitado de actividades y llévalas a cabo correctamente.

Amor: Hoy te sentirás especialmente vulnerable porque los recientes acontecimientos en tu entorno te han afectado. Acude a tu pareja.

Dinero: No dejes que tu cansancio te haga cejar. Lograrás juntar fuerzas para continuar, recuerda que el secreto está en la tenacidad.

Tauro

Tendrás problemas para aceptar lo que te sucederá el día de hoy. Busca dentro tuyo la aceptación de lo inevitable.

Salud: No te dejes cegar por juegos de seducción. Mantén la cabeza fría a la hora de tomar ciertas decisiones o podrías poner en peligro lo que tienes.

Amor: Las infidelidades son temas complicados en la pareja. No hay una fórmula mágica para poder superarlos, solo la paciencia.

Dinero: Necesitarás de un tiempo para considerar ofertas que has recibido de cambio de trabajo. Determina cuál te será de mayor gusto.

Géminis

Habrá distancias que salvar, pero lamentablemente no todos los miembros de la familia estarán abiertos al diálogo.

Salud: Dedícate tiempo para viajar durante los fines de semana con tus mejores amigos. Presta atención al empleo saludable de tu tiempo libre.

Amor: Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena.

Dinero: Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá más.

Cáncer

Tu paciencia habitual y tolerancia serán muy útiles durante la jornada de hoy. Utilízalas al máximo para evitar conflictos.

Salud: Recuerda que la vida se maneja en etapas, y es importante saber en qué momento termina una y comienza otra. No intentes saltearlas o modificarlas.

Amor: Tu constante tendencia a tener continuamente la razón y tu mente cerrada han corroído profundamente la pareja. Busca cambiar.

Dinero: Gracias al sacrificio de días anteriores lograrás disfrutar de una jornada de descanso lejos de responsabilidades laborales.

Leo

Plantéate la posibilidad de excluir de tu vida ciertas personas que no aportan nada positivo a ella. Medítalo detenidamente.

Salud: Existen ocasiones en las que es necesario tomar algún tipo de acción como para demostrarle a la pareja que está tomando el camino equivocado.

Amor: La competencia no tiene lugar alguno en una pareja saludable. Ten esto en mente a la hora de iniciar tus conversaciones.

Dinero: Encontrarás finalmente aquel inmueble que por tanto tiempo estuviste buscando. No dejes pasar esta oportunidad de oro.

Virgo

Lograrás darte cuenta de que has alcanzado la felicidad en la pareja. Pero aparecen replanteos en tus conceptos financieros.

Salud: Cuando la contrariedad pase por tu camino, no busques esconderte de ella. Válete de las fuerzas que te dan tus seres queridos para derrotarla.

Amor: Estás saliendo de una etapa de discusiones y reproches recientes con tu pareja. Aún te mostrarás con recelo durante estos días.

Dinero: Procura desentenderte de tus deudas actuales antes de pensar en caer en otras. No sobreestimes tus ingresos.

Libra

Te verás atraído por las causas solidarias. Durante el día buscarás todo tipo de información sobre cómo realizar aportes.

Salud: No dejes de lado a tus seres queridos. Interésate más por cumplir con las promesas o compromisos que haces con ellos.

Amor: Hoy caerás en cuenta que una relación puramente física no te satisface. Buscarás llevar tus relaciones un paso más allá.

Dinero: Cierra los cabos sueltos que estás teniendo, de lo contrario te traerán graves problemas laborales en el futuro.

Escorpio

Deberás aprender a mantenerte callado porque tus comentarios impertinentes y no pensados te pondrán en un serio aprieto.

Salud: No descargues tu frustración, ira y enojo con aquellos que no son responsables de ellas. No castigues a inocentes solo porque puedes.

Amor: El amor requiere de romanticismo, tómate tiempo para organizar una salida romántica y olvida las responsabilidades.

Dinero: Posees todas las características necesarias para ocupar el cargo que siempre soñaste. Demuéstraselo a tus superiores.

Sagitario

Resuelves asuntos domésticos pendientes. Borrón y cuenta nueva. La comunicación y el buen trato fluirán correctamente.

Salud: Contribuye a que otras personas se sientan bien consigo mismas, esta actitud te retroalimentará. El compañerismo será tu mejor virtud.

Amor: No te des por vencido hasta que hayas agotado todas las posibilidades a tu alcance. No dejes que el amor se te escurra entre los dedos.

Dinero: Cierra círculos, en el área económica haz un balance, revisa lo que funcionó en el año y descarta lo que causó pérdidas.

Capricornio

Tu paciencia será puesta a prueba, ya que te asaltarán problemas desde todas las direcciones. Conserva la calma y los superarás.

Salud: Mira más allá de tus fronteras porque existe gente que requiere de tu ayuda. Interésate por la beneficencia y aporta tu granito de arena.

Amor: Hoy soñarás despierto durante todo el día, no podrás mantener a tu pareja fuera de tus pensamientos. Disfruta del amor.

Dinero: Si notas que no puedes llevar a cabo un trabajo, aunque pongas todas tus energías en él, aprende a pedir ayuda.

Acuario

Descubrirás mentiras. Ya sabes lo que puede suceder, toma las precauciones necesarias para que tu bolsillo no se vea afectado.

Salud: Prioriza tus necesidades. Evita situaciones que te comprometan y pongan en riesgo tus relaciones cercanas. Deja en claro tu posición.

Amor: Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas. Pasarás por una etapa de plenitud y entendimiento con tu pareja. Aprovéchala.

Dinero: Estás en un período favorable respecto a tus finanzas, los ingresos crecen y te sentirás más tranquilo, utiliza tu ingenio

Piscis

Asegúrate que no sacarás conclusiones hoy porque las cosas no están tan tranquilas como parecen. Esta noche, descansa.

Salud: Cuando te cueste tomar una decisión, no sigas insistiendo, acabarías girando en un círculo vicioso. Haz una pausa y vuelve con la mente fresca.

Amor: Sienta las bases para una vida amorosa renovada activando tu vida social, llama a viejos amigos y haz contactos nuevos.

Dinero: Llega un dinero de forma inesperada. Quizás sería bueno que lo dediques a financiar la casa que quieres.