Horóscopo de este viernes 12 de diciembre de 2025

El horóscopo correspondiente al viernes 12 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

12 de diciembre 2025 · 07:04hs
El horóscopo correspondiente al viernes 12 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Las tensiones emocionales generan esequilibrios. Piense en los beneficios a largo plazo y no toque su cuenta. En el trabajo, día monótono. Su organismo funciona perfectamente.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Debido a los gastos extras, le costará llegar a fin de mes. Su energía le hará aceptar nuevos proyectos profesionales. Esa gran vitalidad le dará euforia.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Consulte con un experto antes de arriesgar su dinero. Las mejoras laborales se están negociando. Evite las comidas muy grasas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El amor le irá muy bien. Los problemas económicos se resuelven inesperadamente. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Conocerá a alguien que puede llegar a ser su gran amor. Hoy gastará alegremente su dinero, puede permitírselo. Pocas novedades en el terreno profesional. La jornada laboral debe ser de ocho horas, más es insano.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Surge una sorpresa en su vida amorosa. Resolverá con suerte asuntos de créditos. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Huya de los cambios de temperatura.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Aproveche las ocasiones y sanee su economía. Día para decidir su futuro profesional. Momento mental bueno para poner su salud en orden.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El amor transita por su casa. Día idóneo para las inversiones. Posible entrevista para un puesto de cara al público. Visite al especialista para vigilar esas molestias.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Huye ante el temor de un desengaño amoroso. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. El mal humor se apoderará de usted si no descansa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Los astros señalan un día propicio para el amor. Déjese aconsejar por expertos en economía. Si tiene más calma, rendirá mejor en su trabajo. Cuide su espalda y zona lumbar, evite sobrepesos.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Esa obstinación desconcierta a su pareja. Tiende a iniciar proyectos económicos poco rentables. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su pareja le obsequirá esas atenciones que tanto desea. Ahorra gracias a los regalos que le hacen. Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual. Si la jaqueca persiste, consulte a un médico.

