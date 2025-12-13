Uno Entre Rios | Ovación | Lorenzo Rizzi

Con solo 16 años, Lorenzo Rizzi dominó la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con apenas 16 años, el paranaense Lorenzo Rizzi se impuso con autoridad en los 21 kilómetros de la 16ª Maratón Villa Urquiza-Paraná.

13 de diciembre 2025 · 19:18hs
El nadador local Lorenzo Rizzi fue el ganador de la 16ª edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná, tras completar los 21 kilómetros de competencia en un tiempo superior a las dos horas. Con apenas 16 años, el paranaense mostró un dominio superador de principio a fin y se quedó con una victoria contundente.

Detrás del ganador finalizó Marcos Petrucci, quien sufrió algunos percances en el cierre y debió modificar su estrategia para asegurar el segundo puesto. El tercer lugar fue para Santiago Boviez, que volvió a cumplir una destacada actuación, mientras que Lautaro Acosta completó una gran carrera y arribó en la cuarta colocación.

LEER MÁS: Maratón Acuática Villa Urquiza - Paraná: habrá 96 nadadores

Lorenzo Rizzi fue el gran vencedor de la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Lorenzo Rizzi (1).jpeg

En la categoría Damas, volvió a sobresalir Miranda Lescano Doce, de tan solo 13 años, quien repitió el triunfo y además logró un destacado quinto puesto en la clasificación general, por detrás de los cuatro nadadores paranaenses que encabezaron la prueba.

La competencia comenzó puntualmente a las 15.40, con 99 nadadores inscriptos, bajo un sol radiante y una temperatura que alcanzó los 32 grados. Desde los primeros 30 minutos, Rizzi marcó el ritmo, escoltado inicialmente por Boviez y Acosta. Con el correr del recorrido, el joven nadador fue ampliando diferencias, manteniendo el liderazgo al pasar por la Isla Bonita, la Toma Vieja y en el tramo final rumbo al Balneario Thompson.

Finalmente, ya en las aguas frente a la ciudad de Paraná, Rizzi confirmó su supremacía y cruzó la meta como ganador de una edición que volvió a tener a los nadadores locales como grandes protagonistas.

Lorenzo Rizzi Maratón Paraná
