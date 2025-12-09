Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo de este martes 9 de diciembre de 2025

Astrología. El horóscopo correspondiente al martes 9 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

9 de diciembre 2025 · 07:59hs




El horóscopo correspondiente al martes 9 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Hoy puede haber tensión interna: querés avanzar con fuerza, pero las circunstancias frenan un poco tus impulsos. Evitá decisiones apresuradas; mejor canalizá tu energía en proyectos concretos. Es un buen momento para replantearte prioridades antes de moverte. En lo laboral, si lo hacés con paciencia, podrás estabilizar lo que parecía incierto. Emocionalmente, cuidá tu equilibrio y buscá contención.

TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

La jornada te invita a mirar con cautela tus finanzas: quizás surgieron gastos inesperados o te tentás con algo impulsivo. Reflexioná antes de gastar. En lo afectivo, soltate un poco, permitite disfrutar sin autoexigencias. En el trabajo, cooperar con compañeros puede rendir más que aislarse. Si cuidás tu salud, especialmente garganta y vías —evitando excesos— será un día tranquilo.

GÉMINIS (22 de mayo al 20 de junio)

Hoy tus emociones serán importantes: si sentís algo con fuerza, permitite expresarlo honestamente. Puede aparecer algo inesperado a nivel económico o familiar —pero con prudencia. Si te cambiaste de trabajo recientemente, mantené la calma y observá antes de reaccionar. Si pensás en viajar, revisá tus básicos: documentación, botiquín, lo esencial. Las estrellas sugieren cautela y lucidez.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

El ideal amoroso podría nublar tu realidad —evitá expectativas demasiado altas. En compras o gastos, podés tentarte: moderación. En el trabajo, mantente firme, sin entrar en provocaciones. Tu cuerpo te pide descanso: si dormís poco, puede afectar tu ánimo. Hoy conviene bajar el ritmo, priorizar el bienestar.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Tenés carisma y eso te abre puertas —pero atención: alguien podría jugar contigo. En lo económico, hay chance de buenas noticias. Puede aparecer una propuesta laboral que implique cambios. Salud bien, pero un amigo puede necesitar tu apoyo: tu presencia sumará. Elegí bien con quién compartís tus planes.

VIRGO (23 de agosto al 21 de septiembre)

Tu magnetismo está activo: ideal para seducir o atraer lo que deseás. Pero atención al balance: gastos podrían superar ingresos. En lo laboral, expresá tu visión: comunicar lo que pensás puede abrirte caminos. No todos los consejos externos serán de ayuda —seleccioná bien. Evitá decisiones apresuradas.

LIBRA (22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy te sentís sereno, con deseo de armonía. Puede haber un avance en lo económico —algo que esperabas. En el trabajo, tu postura firme y sensata te ayuda a mantener tu lugar. En lo personal, priorizá la calma, y prestá atención a tu garganta y vías respiratorias. Un poco de cuidado extra no viene mal.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Tus relaciones pueden vivir un auge: empatía, sintonía y conexión. Si pensabas pedir un préstamo o hacer un movimiento económico, analizá bien: puede ser un día propicio —pero con responsabilidad. En el laburo, si te enfocás, alcanzarás metas. Es un buen momento para renovar tu imagen o cuidarte personalmente.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada te pide equilibrio: tu espíritu inquieto busca moverse, pero tal vez convenga planificar antes de actuar. En pareja, el diálogo y la armonía son clave si querés consolidar lo que tienen. Económicamente, evitá derroches impulsivos. Si estás formándote o aprendiendo algo nuevo, aprovechá esta energía: puede rendir a futuro. Cuidá tu espalda, evitá sobrecargas.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Día con posibilidad de nuevos comienzos en lo afectivo: algo puede nacer con potencia, pero analizá bien. Tus gastos recientes podrían estar golpeando: revisá prioridades. En lo laboral, hay chances de mejora si mantenés disciplina y foco. Tu fortaleza interior te ayudará a manejar desafíos.

ACUARIO (21 de enero al 18 de febrero)

Hoy los amigos y el apoyo social toman relevancia: no te aísles. El dinero puede generar inquietudes —tratá de no tomar decisiones apresuradas. En el trabajo, los cambios te desafían: adaptate con flexibilidad. Tu cuerpo pide descanso: priorizá el reposo, no subestimes la fatiga.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad está potenciada: podés brillar con tu encanto natural. Puede llegarte una ayuda económica de alguien cercano. Si estás en búsqueda laboral, hoy puede surgir una oportunidad valiosa. Pero atención: un pequeño malestar digestivo te recuerda que no descuides tu salud. Elegí descanso y comidas livianas.

