Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Ferro de San Salvador ganó 68-66 en Santa Elena y se adelantó en la final. Un triple clave de Challio en los últimos segundos le dio la victoria.

13 de diciembre 2025 · 15:06hs
En un partidazo con todos los condimentos, Ferro de San Salvador se llevó el primer punto de la final de la Liga Provincial de Mayores, al derrotar como visitante a Urquiza de Santa Elena por 68-66, en el inicio de la serie al mejor de cinco encuentros.

El estadio del CUSE presentó un marco imponente de público, que acompañó de manera incesante un juego intenso, cambiante y cargado de emociones de principio a fin.

LEER MÁS: Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Ferro de San Salvador ganó un partidazo y se adelantó en la serie

Tras un desarrollo equilibrado en la primera mitad, el conjunto dirigido por Luciano Correa mostró su mejor versión en el tercer cuarto, donde logró imponer su ritmo y sacar ocho de diferencia (48-56) al finalizar el segmento.

La máxima de 11 puntos (52-63) llegó cuando restaban seis minutos para el cierre del partido, apoyado en una sólida tarea colectiva y efectividad en ataque.

Sin embargo, Urquiza no se dio por vencido. Con defensa a presión, carácter y el empuje de su gente, el elenco local fue limando la diferencia hasta pasar al frente con un doble de Marcos Revello a falta de 1:34 para el final.

Cuando el partido parecía inclinarse para el dueño de casa, apareció la jerarquía de Santiago Challio, quien clavó un triple determinante a 23.5 segundos, acción que terminó siendo decisiva para que Ferro se quedara con una victoria clave en condición de visitante.

En el conjunto ganador se destacaron el propio Santi Challio, con 18 puntos y 8 rebotes, y Franco Pividori, autor de 13 unidades y 8 recobres. En Urquiza, las principales vías de gol fueron Marcos Revello, con 21 tantos y 4 rebotes, y Marcos Acevedo, que sumó 18 puntos y 5 tableros.

La serie continuará este domingo desde las 21 horas, nuevamente en Santa Elena, donde Urquiza buscará empardar la final y Ferro intentará estirar su ventaja en un duelo que promete otro capítulo vibrante.

