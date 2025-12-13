El horóscopo para este sábado 13 de diciembre de 2024

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Jornada de extremo agotamiento físico y mental vivirás en el día de hoy. Deberás correr constantemente de un lado a otro.

Horóscopo de este jueves 11 de diciembre de 2025

Horóscopo de este viernes 12 de diciembre de 2025

Salud: Deberás aprender a manejar el fracaso del personal a tu cargo con un poco más de tacto. Infórmate sobre el uso de métodos de motivación.

Amor: La recién llegada soledad a tu vida está logrando enseñarte importantes lecciones sobre humanidad y sentimientos. Aprovéchala.

Dinero: Jornada clave para todos aquellos que deban presentarse a entrevistas laborales. Buenas expectativas se vaticinan para hoy.

Tauro

Deberás aprender a compartir tu espacio personal con los que te rodean si pretendes vivir en una sociedad en armonía.

Salud: Existen ocasiones en las que deberás ser más específico en tus deseos u órdenes con el personal a tu cargo. No caigas en supuestos.

Amor: Caerás en cuenta de que la relación en la que te encuentras no llena tus expectativas. Recurre al diálogo para redireccionarla.

Dinero: Se producirán reformas en tu ambiente laboral en poco tiempo. No puedes darte el lujo de cometer error alguno. Precaución.

Géminis

Aprende a poner las normas de antemano para evitar momentos de tensión innecesarios, la tolerancia es la clave.

Salud: Apégate a tus convicciones y decisiones si estás convencido son correctas, escucha las opiniones de los demás, pero tu toma la determinación.

Amor: Muéstrate paciente con todo tipo de comentarios indeseables que puedan venir de parte de los familiares de tu pareja.

Dinero: Experimentarás problemas con tus pares laborales durante la jornada de hoy. Evita hacer enemigos de personas influyentes.

Cáncer

Es sorprendente la diferencia que trae la presión en la forma en la cual tomamos nuestras determinaciones. Te sorprenderás si logras decidir en calma y tranquilidad

Salud: No permitas que los que te rodean te manipulen. Desarrolla tu personalidad y confianza a la hora de tomar una determinación, confía en tu juicio.

Amor: Deberás tomar una seria decisión concerniente a la pareja en la jornada de hoy. Piensa detenidamente el curso de acción.

Dinero: Sufrirás las consecuencias de haber postergado tu trabajo en jornadas pasadas. Deberás realizar doble cantidad de tareas hoy.

Leo

La calma es importante para ti, a tal punto que de ella se derivan cosas importantes de tu vida. Sigue manteniendo tu característica tranquilidad.

Salud: Que lo cortés no quite lo valiente, muéstrate firme y comprensivo a la vez. Con una pizca equilibrada de esos condimentos todo estará perfecto.

Amor: Eres muy servicial, pero bastante solitario. Por eso, algunas demandas familiares del momento te pesarán como una mochila.

Dinero: Se presentarán ciertas limitaciones que conviene aceptar. La economía se va a ver afectada si no te ajustas al presupuesto.

Virgo

Deberás poner orden en los asuntos domésticos lo más temprano que puedas. Estarás de ánimo festivo más que para sermones.

Salud: Continuamente te preguntas si confiar está bien. Rearma tu corazón malherido y entrégate, pero siempre con cierto cuidado.

Amor: Te mostrarás más dulce y cariñoso que nunca con los tuyos, quienes se sentirán muy felices de estar hoy a tu lado.

Dinero: Buscas cierto orden en tu trabajo, algo que irás consiguiendo a partir de ahora. Te tendrán en cuenta para un ascenso.

Libra

Sucesos en casa o en la vida de los seres queridos te causarán tensión y sentirás deseos de salir volando. Enfrenta los problemas.

Salud: Si te desvives por la familia sin recibir siquiera el agradecimiento que mereces, recuerda que solo te respetarán si pones suficientes límites.

Amor: Si estás solo, hoy podrás consolidar una unión que te interesa o conocer a alguien muy especial para iniciar una relación.

Dinero: Día de decisiones complicadas en lo laboral. El camino correcto a seguir te será mostrado durante la jornada.

Escorpio

Día de encuentros y revelaciones. Cuestionarás tu vocación laboral así como tus capacidades de conquista, y te pondrás bajo la lupa.

Salud: Libera el fuego que tienes en tu interior y no dejes que las emociones se apilen dentro de ti. Siente la liberación de ser quien realmente eres.

Amor: La vida de pareja se torna algo monótona, no es solo culpa del otro. Propón actividades nuevas para compartir.

Dinero: Cuestiónate si estás conforme con tu trabajo y con la remuneración que recibes por él. No trates de engañarte a ti mismo.

Sagitario

El amor caerá en ti con la fuerza de un rayo, además se respirarán vientos de cambio en el trabajo. Buenas perspectivas para hoy.

Salud: Trata de ver las virtudes en las acciones de los demás y no solo los errores que comenten. Esto te permitirá tener una perspectiva más amplia de ellos.

Amor: Los días de tristeza y soledad han terminado para ti porque has encontrado el amor que tanto buscabas, entrégate a él sin temores.

Dinero: Una persona influyente te dará una mano y te asegurará el éxito en una operación financiera favorable. Recuerda devolver los favores.

Horóscopo 3 Horóscopo

Capricornio

Buscarás rincones donde puedas encontrar inspiración que deseas. Asimismo, se fortalece la pareja con revelaciones recientes.

Salud: No te autoadules demasiado. Debes bajar un poco los niveles de ego que tienes porque se gestan cambios en tu entorno que te desfavorecerán.

Amor: Los desencuentros en las parejas son comunes, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. La tolerancia es la respuesta.

Dinero: No permitas que la ansiedad te carcoma por ese negocio a medias tintas, ya que pronto tendrás noticias favorables.

Acuario

Se podrían acercar a ti personas importantes que te prestarán su apoyo en lo profesional y también quizá en lo emocional.

Salud: Controla si tu cama y tu colchón están en buenas condiciones. Tu cansancio se debe a que no estás durmiendo bien por las noches.

Amor: Es un día apropiado para formalizar uniones de diverso tipo, ya que todas serán románticas y trascendentes.

Dinero: Época de estabilidad económica. Pero no descuides tu trabajo, ya que se pueden presentar cambios que no podrás solucionar.

Piscis

Buscarás compensar a las personas que son atentas contigo. Las gentilezas se retribuirán con gentilezas. No dudes en hacerlo.

Salud: Las ansias de poder te jugarán en contra. Preserva tu integridad moral y te verás retribuido en tiempo y forma. Te sentirás valorado por quienes te rodean.

Amor: Las obligaciones te hacen descuidar tus vínculos sentimentales. De nada vale acumular dinero si no tienes con quién disfrutarlo.

Dinero: La evolución de tus finanzas te agobiarán menos que de costumbre. Te conviene revisar a fondo los acuerdos que lleves a cabo.