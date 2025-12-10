Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo de este miércoles 10 de diciembre de 2025

El horóscopo correspondiente al miércoles 10 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

10 de diciembre 2025 · 07:27hs
Horóscopo de este miércoles 10 de diciembre de 2025

El horóscopo correspondiente al miércoles 10 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Restablezca su economía intentando cobrar lo que le deben. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Lleve a su pareja a una gran fiesta. Día óptimo en el aspecto económico. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. El sentido del humor es su mejor arma contra el estrés.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Tendrá noticias que darán un giro positivo a su empleo. Alterne los ejercicios, sus músculos se lo agradecerán.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Debe desterrar el sentimiento de posesión hacia su pareja. Ponga sus facturas en orden y revise todos sus gastos. Replantéese su comportamiento en el trabajo. Atención a los dolores de cabeza, consulte al médico.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los seres queridos le regalarán momentos de emotividad. Controle sus impulsos consumistas. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Al menos duerma ocho horas diarias.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día. Sea prudente con los gastos. Los avances tecnológicos le ayudan en su negocio. Jornada tranquila física y mentalmente.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El amor: romántico, apasionado, e intenso. Buen momento para comprar, vender o invertir. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. Su salud cuenta con una buena protección de los astros.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los compromisos serios suelen causarle miedo, láncese. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Oferta laboral muy interesante. Pruebe con las técnicas de relajación orientales.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. Le harán una suculenta oferta de trabajo que se pensará. Se sentirá fuerte físicamente.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Si quiere hacerse un regalo, ha llegado el momento. Está algo estresado con el trabajo, cálmese. Leves molestias de vejiga o riñones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Encuentro romántico muy satisfactorio. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Es el momento para dejar de fumar y empezar a cuidarse.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Las cuestiones de dinero le tienen bastante contento. No permita que se le acumulen las tareas. Una cura de sueño mejoraría su estado físico.

