Horóscopo de este jueves 11 de diciembre de 2025

El horóscopo correspondiente al jueves 11 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

11 de diciembre 2025 · 07:33hs
El horóscopo correspondiente al jueves 11 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Procure moverse por ambientes diferentes al suyo. No tome decisiones apresuradas en asuntos de dinero. Presión laboral por parte de los compañeros. Canalice su exceso de energía física.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Mantenga, de momento, los sentimientos congelados para no sufrir mucho. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Las rodillas serán su punto débil, procure nadar.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Agobio por cuestiones del corazón. Controle su bolsillo, mal momento para gastar. No sea tan conformista en el trabajo, trate de superarse. Pletórico de energía y vitalidad.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Jornada perfecta para romper corazones por doquier. Las dificultades económicas llegan a su fin. Su sueño es montar un negocio y ahora es el momento. Sus ojos están irritados, evite los ambientes cargados.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. La falta de fondos obstaculiza la buena marcha de su negocio. Le conviene ampliar sus conocimientos profesionales. Los excesos están mermando su salud.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ponga los pies en la tierra y no sea tan enamoradizo. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Momento profesional muy creativo, aprovéchelo. Controle más su alimentación.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Le tocará la lotería si juega con otra persona. No sacrifique cosas importantes por ambiciones profesionales. Esas clases de natación darán descanso a su espalda.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Con cariño mejorarán bastante sus relaciones. No sea confiado, pueden estafarle. Laboralmente las cosas pueden complicarse. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día de gran intensidad en el amor. Su economía no está en alza, sea cauto. Está en su mejor momento laboral, siga así. Impida que su vida se llene solo de obligaciones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Alguien muy especial le hará replantearse muchas cosas. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Sus jefes se darán cuenta de sus buenas cualidades. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Vivirá maravillosos momentos románticos. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. Huya de las comidas grasosas, picantes o con especias.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos. Buenos tiempos para las inversiones. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. La visita anual al oculista no hay que pasarla por alto.

