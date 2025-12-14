Dos hinchas de Estudiantes celebraron el título del Clausura 2025 en Plaza de Mayo de Paraná, demostrando que la pasión no entiende de cantidad ni distancias.

Solo dos hinchas, pero todo el corazón: el festejo de Estudiantes en Plaza de Mayo.

El sábado, el fútbol argentino se detuvo para una final apasionante del Torneo Clausura 2025. En Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata empató 1-1 con Racing en el tiempo reglamentario y se impuso por penales , consagrándose campeón de la Liga Profesional. Más certero desde los doce pasos, el Pincha sumó otra estrella histórica a su rica trayectoria deportiva reciente.

Sin embargo, una de las escenas más llamativas de la jornada no se dio en el estadio Madre de Ciudades, sino a cientos de kilómetros del epicentro futbolero. En Paraná, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales mostró a apenas dos hinchas de Estudiantes celebrando la consagración en la Plaza de Mayo de la ciudad.

Estudiantes (LP) fue más efectivo en los penales y se quedó con el Torneo Clausura

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Pocos, pero fieles: la postal del hincha de Estudiantes tras el título

Hinchas (1).jpeg

Con camisetas Albirrojas y una alegría imposible de disimular, los simpatizantes festejaron "como se pudo", protagonizando una escena tan insólita como entrañable. El momento despertó la curiosidad de vecinos y transeúntes, que observaron con sorpresa cómo, aun en clara minoría, la pasión por los colores se hacía sentir.

Una postal que resume a la perfección el espíritu del hincha: porque el amor por Estudiantes (y por el fútbol) no entiende de números, ni de distancias.