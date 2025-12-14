UNO en la Biblioteca Popular del Paraná: los libros más pedidos

UNO visitó la Biblioteca Popular del Paraná para consultar cuáles fueron los títulos más solicitados por los lectores durante este año

UNO visitó la Biblioteca Popular del Paraná para consultar cuáles fueron los títulos más solicitados por los lectores durante este año. La lista reflejó una mezcla de formatos y géneros: sagas históricas y familiares, thrillers psicológicos, novelas de factura local y autores que lograron amplio alcance nacional.

Entre los libros más reclamados aparecieron Las siete hermanas (la saga de Lucinda Riley), Los soles de Santiago (Viviana Rivero), La asistenta (Freida McFadden), La muerte ajena (Claudia Piñeiro) y obras de Eduardo Sacheri.

La demanda en la Biblioteca Popular mostró dos tendencias claras: por un lado, la preferencia por sagas largas que combinan historia y ficción contemporánea; por otro, el auge del thriller psicológico y de novelas que abordan conflictos sociales con voces locales. Esa mezcla explica la convivencia en el podio entre autoras internacionales que cultivan la novela de saga y escritoras y escritores argentinos con fuerte presencia en librerías y adaptaciones cinematográficas.

“Las siete hermanas”

Lucinda Riley (Irlanda del Norte, 1965–2021) ganó una audiencia global con la saga conocida en español como Las siete hermanas, una serie que combina ficción contemporánea con tramos de ficción histórica y alusiones mitológicas. La colección se publicó originalmente en varios volúmenes —cada uno centrado en la historia de una de las hermanas— y tuvo gran repercusión comercial en Europa y América. Tras la muerte de la autora en 2021, la gestión de su obra quedó en manos de su familia y editorial; se publicaron textos póstumos y en torno a la saga surgieron reediciones y materiales complementarios. La saga y la figura de Riley se consolidaron por la mezcla de atmósferas históricas, genealogías familiares y escenarios geográficos variados, recursos que suelen atraer a lectoras y lectores que buscan lectura continuada.

La saga se editó en castellano por sellos comerciales y cada volumen suele aparecer con subtítulos que identifican a la protagonista central (por ejemplo, “La historia de Maia”). La fama de la serie impulsó ventas sostenidas en bibliotecas y librerías, lo que explica su presencia entre los préstamos más solicitados.

“Los soles de Santiago”

Viviana Rivero es una autora argentina con amplia circulación en el mercado local. Los soles de Santiago figura entre las obras más consultadas en la Biblioteca Popular del Paraná: la novela entrelaza dos líneas temporales y recorre tramas que vinculan pasado y futuro, con escenarios que remiten al Camino de Santiago y episodios históricos ligados a la península ibérica. La obra se promociona en catálogos editoriales como una novela que combina aventura, pasado histórico y relatos de supervivencia y amor, y obtuvo difusión por su formato accesible y su apuesta por historias centradas en mujeres protagonistas.

“La asistenta”

La asistenta (edición en español del thriller de Freida McFadden) fue otro de los títulos con altas solicitudes. Freida McFadden, autora estadounidense, se especializa en thrillers psicológicos y ganó atención por relatos de ritmo ágil y giros de trama que apelan al público masivo del género. La asistenta (título en castellano) se comercializa como un thriller adictivo que explora relaciones de confianza, secretos domésticos y sucesos inesperados; aparece en catálogos y librerías con gran presencia en listas de recomendación del género.

La novela obtuvo además reconocimientos en circuitos de género e impulsó recomendaciones online, lo que suele traducirse en mayor demanda en préstamo. Desde la Biblioteca Popular del Paraná, contaron que hay una larga lista de espera para su lectura. Es uno de los libros más solicitados por los lectores..

“La muerte ajena”

Claudia Piñeiro, autora argentina de reconocido trayecto, figura en la selección de préstamos con La muerte ajena, novela que aborda (desde la ficción) tópicos como el periodismo, la investigación social y vínculos de poder. Piñeiro suele utilizar el policial y el thriller para explorar tensiones sociales y políticas en la Argentina contemporánea; su obra acumuló premios y adaptaciones a cine y televisión, y su nombre atrae lectores interesados en la ficción que interpela el presente social.

La narrativa que viaja al cine

Eduardo Sacheri (Castelar, 1967) es autor, guionista y docente; su obra llegó a un público muy amplio cuando La pregunta de sus ojos se convirtió en la película El secreto de sus ojos (codirigida por Juan José Campanella), y luego con otras novelas transformadas o leídas masivamente, como La noche de la usina y La odisea de los giles. En la Biblioteca Popular del Paraná, la presencia de Sacheri entre los autores más leídos confirma el interés en novelas que brindan cotidianeidad, memoria reciente y relatos que se adaptan bien a la pantalla.

Qué dicen las cifras

Las cifras corroboran el fenómeno de convivencia entre bestsellers internacionales y voces nacionales. Lectores suelen inclinarse por sagas que permiten continuidad de lectura y por thrillers que prometen intensidad en lecturas breves. Además, la presencia de nombres como Piñeiro y Sacheri demuestra que la ficción local mantiene público fiel y que las adaptaciones refuerzan la circulación en bibliotecas.

La mezcla entre sagas históricas y la narrativa nacional sugiere un panorama de lectura plural: hay demanda por títulos que permiten lecturas largas y por obras que se consumen con rapidez. Para la Biblioteca Popular del Paraná, esa diversidad supone desafíos de renovación de ejemplares y adaptación a la rotación de demanda, pero también confirma que el público local mantiene hábitos de préstamo activos y variados.