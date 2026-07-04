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El frío y las articulaciones: por qué el cuerpo duele más y cómo evitarlo

La rigidez muscular y la falta de movimiento son las principales causas de las molestias típicas del frío.

4 de julio 2026 · 08:36hs
Con la llegada del frío

Con la llegada del frío, el 99% de los incendios son por fallas eléctricas.

El frío llegó definitivamente al país para quedarse. Ante ello, la prevención es el pilar fundamental para mitigar este impacto y mantener la calidad de vida, especialmente en adultos mayores, personas con lesiones previas o pacientes con enfermedades articulares crónicas.

La rigidez muscular y la falta de movimiento son las principales causas de las molestias típicas de la temporada. La Dra. Liliana Rolón, Gerente Médica de vittal, explica los factores biológicos detrás de este fenómeno y brinda una guía de hábitos para proteger el cuerpo y mantener la movilidad.

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La localidad de San  Benito, en el departamento Paraná, amaneció blanca por una escarcha. Fotos: Facebook municipio local.

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Con la llegada de los primeros días frescos del otoño, se vuelve una constante en los consultorios médicos la referencia a dolores articulares y musculares que parecen intensificarse o surgir repentinamente. Según explica la Dra. Liliana Rolón (MN 124339), Gerente Médica de vittal, este fenómeno tiene explicaciones médicas concretas que van más allá de una simple percepción climática.

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“El descenso de la temperatura ambiental genera efectos biológicos directos como la vasoconstricción, que reduce la llegada de oxígeno a los tejidos, y una contracción muscular refleja que disminuye la elasticidad y aumenta la rigidez”, explica la Dra. Rolón. Además, indica que “para quienes ya conviven con patologías como artrosis o artritis, el frío actúa como un factor que agudiza la sensibilidad al dolor”.

Rígidez

A esto, advierte la especialista, se suma el cambio de hábitos estacionales, ya que la tendencia al sedentarismo durante los meses fríos favorece la pérdida de movilidad y la tensión sostenida en las articulaciones.

La Dra. Rolón destaca que el movimiento es el principal aliado frente a la rigidez, por lo que es importante mantener una actividad física regular, realizar pausas activas durante la jornada y evitar permanecer en la misma posición por períodos prolongados. “Antes de realizar cualquier esfuerzo físico, resulta indispensable una entrada en calor progresiva que incluya movilidad articular y estiramientos suaves para preparar al cuerpo. Asimismo, el cuidado externo es igual de relevante: abrigarse en capas y proteger especialmente zonas críticas como rodillas, manos y cuello ayuda a estabilizar la temperatura corporal y prevenir espasmos musculares”, detalla la Dra. Rolón.

Complementariamente, existen factores invisibles que juegan un rol determinante, como la hidratación y la higiene postural. Según apunta la Gerente Médica de vittal, “aunque en invierno la sensación de sed disminuye, el agua sigue siendo esencial para el correcto funcionamiento muscular. En paralelo, es común que ante el frío las personas adopten posturas rígidas o encogidas de forma involuntaria, por lo que prestar atención a la ergonomía en el trabajo y evitar tensiones mantenidas es crucial”.

Molestias

Por otro lado, recomienda no recurrir a la automedicación ante la aparición de estas molestias, ya que el uso indiscriminado de analgésicos puede enmascarar cuadros que requieren atención profesional. “Se debe realizar una consulta médica si el dolor es intenso, persistente, limita el movimiento o se acompaña de inflamación evidente”, señala la Dra. Rolón.

En definitiva, anticiparse al frío con hábitos saludables y escuchar las señales del cuerpo permite que el cambio de estación no se traduzca en una pérdida de bienestar.

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