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Franco Colapinto tuvo una irregular clasificación sprint en Silverstone

Franco Colapinto partirá 14° en el sprint de este sábado en Silverstone parea el Gran Premio de Gran Bretaña. El local Lewis Hamilton (Ferrari) hizo la pole.

4 de julio 2026 · 00:38hs
El piloto argentino con el Alpine no pudo avanzar a Q3 en la clasificación de viernes en Silverstone.

El piloto argentino con el Alpine no pudo avanzar a Q3 en la clasificación de viernes en Silverstone.

Se completó la clasificación correspondiente a la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone, y en la misma el argentino Franco Colapinto pudo acceder hasta el segundo corte cronometrado de la instancia y con el Alpine A526 logró el 14° tiempo de la sesión, tras marcar 1’29”983/1000 en el mejor de los ocho giros que recorrió en el circuito de 5.891 metros.

Franco Colapinto en el GP de Gran Breta&ntilde;a.

Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña.

Colapinto utilizó en esta sesión dos juegos de neumáticos de compuesto medio (amarillo), uno en cada tanda, y logrando además buscar el equilibrio en el chasis en una sesión que, como ocurrió en la práctica, el viento alteró el andar de los autos y exigiendo a los pilotos, como el argentino, para mantener la trayectoria correcta.

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En la referencia interna de Alpine F1 Team, el argentino quedó a 501 milésimas del francés Pierre Gasly, quien clasificó 11° con 1’29”482/1000, y como su compañero logrando una buena referencia tras su adversa práctica cuando un leve despiste lo marginó de mejorar sus tiempos.

"Fue bastante difícil. Creo que el auto se sentía muy apoyado en el eje delantero, muy nervioso y bastante complicado de manejar hoy", dijo Colapinto al terminar la actividad en Silverstone.

"En la FP1 estuvo un poco mejor, y luego en la clasificación sprint realmente sufrimos con el auto. Creo que no pudimos encontrar un equilibrio estable, así que en las curvas rápidas el auto estaba constantemente al límite y no se mostraba realmente competitivo", comentó.

"Hay mucho trabajo por hacer esta noche e intentaremos aprender algunas cosas de cara a la clasificación de mañana", agregó.

Preguntado sobre si tenía alguna explicación preliminar para la diferencia de comportamiento del A526 de Alpine entre los entrenamientos y la clasificación sprint, Colapinto respondió: "No, todavía no. Creo que fue solo por algunos cambios, pero, por supuesto, necesitamos entender qué fue lo que pasó".

La pole fue para Lewis Hamilton

Como lo hizo en China en 2025, Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo para la carrera Sprint y ahora en una pista muy cara a sus afectos, Silverstone, en donde conduciendo la Ferrari SF26 consiguió establecer 1’28”376/1000 (a un promedio de 239,970 kilómetros por hora) y tiene por objetivo empezar el sábado bien fuerte y liderando, al igual que en Shanghai.

También repitió el resultado de la práctica, al superar otra vez a Kimi Antonelli, el líder del campeonato, quien con el Mercedes lo escoltó a 11 milésimas tras intentar acortar la brecha; detrás se alinearon el Red Bull de Max Verstappen a 321/1000, la Ferrari de Charles Leclerc a 327/1000 y el Mercedes de George Russell a 357/1000.

En el fin de semana que homenajean a Bruce McLaren, con la decoración que utilizó en los autos durante su primera temporada como equipo en 1966, los McLaren se escalonan posteriormente, con el campeón mundial vigente Lando Norris a 364/1000 y Oscar Piastri a 396/1000; el Top10 lo completaron el Red Bull de Isack Hadjar a 459/1000, y los Racing Bulls de Liam Lawson a 551/1000 y el novel Arvid Lindblad a 991/1000.

A partir de la hora 8 de Argentina, se correrá este sábado la carrera Sprint, sobre un recorrido de 17 vueltas para cumplir un total de 100,147 kilómetros.

Franco Colapinto Silverstone Lewis Hamilton
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