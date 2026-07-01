SMN pronostica frío extremo en Argentina

Una masa de aire antártico trae bajas temperaturas en el centro y norte argentino. En Patagonia y Cuyo se esperan nevadas. Recomendaciones

Una masa de aire antártico trae bajas temperaturas en el centro y norte argentino. En Patagonia y Cuyo se esperan nevadas. Recomendaciones

Una masa de aire antártico trae bajas temperaturas en el centro y norte argentino. En Patagonia y Cuyo se esperan nevadas. Recomendaciones

Una masa de aire antártico trae bajas temperaturas en el centro y norte argentino. En Patagonia y Cuyo se esperan nevadas. Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el ingreso de una masa de aire de origen antártico que afectará a gran parte de Argentina hasta el 4 de julio. En la Patagonia y Cuyo las temperaturas mínimas podrán ubicarse entre -12 °C y 0 °C, e incluso descender por debajo de los -20 °C en algunos sectores de la meseta patagónica. El frío llegará hoy y mañana al centro y norte del país.

El ingreso de una masa de aire de origen antártico provocará un marcado descenso de temperaturas en gran parte de Argentina durante los próximos días.

Frío extremo en Patagonia y Cuyo

De acuerdo con el SMN, las condiciones más severas se registrarán en la Patagonia y la región de Cuyo, donde se esperan temperaturas mínimas de entre -12 °C y 0 °C. En algunos sectores de la meseta patagónica, incluso, los valores podrían descender por debajo de los -20 °C, lo que representa uno de los episodios de frío más intensos del invierno hasta el momento.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el 1 y 2 de julio. En estos mapas visualizamos, en tonos grises y negros, los valores bajo cero.

Las temperaturas máximas también serán muy bajas: oscilarán entre -5 °C y 7 °C, especialmente durante las jornadas del miércoles 1° y el jueves 2 de julio.

Estas condiciones incrementan el riesgo de heladas intensas, formación de hielo sobre rutas y caminos y complicaciones para las actividades al aire libre, especialmente durante las primeras horas del día y la noche.

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

Frío al centro y norte del país

El avance de la masa de aire antártica también se hará sentir en el centro-este y norte argentino. Según el pronóstico del SMN, los días más fríos serán entre el miércoles y el viernes. En la región central, las temperaturas mínimas se ubicarán entre -8 °C y 0 °C, mientras que las máximas rondarán entre 6 °C y 12 °C.

En tanto, en el norte del país las mínimas estarán entre -2 °C y 8 °C, con temperaturas máximas previstas de entre 10 °C y 18 °C.

Aunque las marcas térmicas serán más elevadas que en el sur del país, el descenso será significativo para muchas provincias del norte, donde este tipo de irrupciones de aire antártico son menos frecuentes.

Habitualmente se habla de “aire polar” para describir cualquier ingreso de bajas temperaturas, en esta oportunidad el fenómeno tiene una característica particular: el SMN indicó que se trata de una masa de aire de origen antártico.

Según explicó Christian Garavaglia de Meteored, la diferencia radica en el lugar donde se formó esa masa de aire. Mientras que las masas de aire polar suelen originarse sobre los océanos que rodean la Antártida o en regiones subantárticas, las masas de aire antárticas nacen sobre el interior del continente antártico, donde durante el invierno la radiación solar es mínima y el enfriamiento alcanza niveles extremos.

Como consecuencia, el aire que llega al país es mucho más frío, seco y denso que el de una irrupción polar convencional. Además, estas masas de aire logran conservar una mayor parte de su frío original durante su desplazamiento hacia el norte, lo que favorece un descenso más marcado de las temperaturas.

Las irrupciones de aire antártico son mucho menos frecuentes que las de aire polar y tienen una mayor capacidad para provocar heladas generalizadas y temperaturas excepcionalmente bajas.

Foto: Archivo UNO

Recomendaciones ante el frío intenso

Frente a este escenario, se recomienda mantenerse informado a través de los pronósticos y alertas oficiales y adoptar medidas para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas.