Refuerzan la asistencia en Concordia a personas en situación de calle

Con la llegada del frío el refugio de personas en situación de calle de Concordia recibió a cerca de 30 personas esta semana.

El área de Asistencia Social de Concordia trabaja en función de la llegada del frío y las personas en situación de calle, que se vuelven todavía más vulnerables a las inclemencias del tiempo.

El pasado martes el refugio recibió a 26 personas, pero las cifras han alcanzado las 40 en época invernal. Esto sucede porque es el único lugar de la ciudad que recibe a distintos perfiles de personas: ya sean mujeres o varones, grupos familiares o niños pequeños.

La gente puede ingresar a las 16 y debe retirarse a la mañana del día siguiente. El lugar les ofrece merienda, cena y un desayuno (antes de que se vayan) tras pasar la noche. Las personas cuentan con la posibilidad de asearse y estar en un lugar caliente, para mayor comodidad.

Héctor Senés, el director de Asistencia Social del municipio, comentó que el área “busca asistir con distintos tipos de cobertura, porque existe un refugio de tránsito y una red de entidades que ayudan en la asistencia”.

“No todas las personas están de acuerdo con ir a los refugios”, dijo el funcionario, pero de todas maneras se les ayuda con abrigo, un plato caliente y la opción de que el espacio de ayuda los reciba cuando deseen hacerlo.

Ayuda a personas en situación de calle

Además, declaró que los operativos, con ayuda de organizaciones sociales, siguen en funcionamiento para hallar y ayudar a las personas que están en la vía pública. Algunos ejemplos son la Fundación Cinco Panes, que brinda alimentos y otros insumos a los individuos sin techo.

Sin embargo, esta ayuda humanitaria opera bajo límites legales: no pueden obligar a la gente a que vayan a un refugio o un lugar similar, pero sí intentan que acuerden ir en otro momento.

Senés describió que estas personas no tienen la misma realidad entre sí. Existen distintas problemáticas que complejizan el proceso: desde adicciones o consumo hasta la pérdida de vivienda o la violencia económica. Ya sean adultos, adolescentes o personas de la tercera edad, todos atraviesan un conflicto u otro que merece atención lo antes posible.