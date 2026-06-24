Sigue el alerta amarilla por temperaturas frías extremas en Entre Ríos y otras 15 provincias

El SMN sigue con alerta amarilla por frío extremo en 16 provincias, entre ellas Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que un total de 16 provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Estas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Las provincias afectadas son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

SMN: continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos

Según el informe del SMN, este miércoles se presenta despejado y con temperaturas que oscilan entre 3°C de mínima y 14°C de máxima. Durante la jornada, el viento sopla del oeste con intensidades entre 13 y 13 km/h. Para el jueves y el viernes, el organismo espera un leve ascenso de las marcas térmicas, con valores mínimos de 5°C y máximos de 16°C.

Para el sábado, la temperatura máxima alcanza 17°C y la mínima se sitúa en 8°C, bajo condiciones de estabilidad y ausencia de lluvias. En tanto, para el domingo se prevé una temperatura mínima de 8°C, con máximas de 15°C.

Recomendaciones

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Por lo cual, las recomendaciones oficiales son las siguientes:

-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitá los cambios bruscos de temperatura.

-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

-No fumes en ambientes cerrados.

-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.