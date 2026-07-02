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El secretario de Energía aseguró que "no faltará gas" en los hogares

El funcionario intentó llevar tranquilidad a las casas que utiliza el gas ante la ola de frío polar que azota a todo el país.

2 de julio 2026 · 18:58hs
El secretario de Energía aseguró que no faltará gas en los hogares.

El secretario de Energía aseguró que "no faltará gas" en los hogares.

El Gobierno nacional aseguró que el suministro de gas para los domicilios es prioritario y que no faltará salvo algún “imponderable”.

“No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”, señaló el secretario de Energía, Daniel González.

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Energía

El funcionario intentó llevar tranquilidad ante la ola de frío polar que azota a todo el país.

"La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta, los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria”, explicó en diálogo radial.

La fuerte demanda ya provocó el corte de suministro de los servicios interrumpibles en algunas estaciones de servicio. Respecto de las tarifas, el funcionario señaló que “aumentan o se reducen todos los meses en función, por un lado, de la inflación de los meses anteriores, que impacta en el cargo fijo, y después en función del costo real de la energía”.

Gas energía frío
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