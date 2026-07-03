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Ola polar: Entre Ríos despertó cubierta por una escarcha

Entre Ríos amaneció cubierto por una intensa escarcha en el marco del día más frío del año y bajo alerta por temperaturas extremas.

3 de julio 2026 · 09:44hs
La localidad de San  Benito

La localidad de San  Benito, en el departamento Paraná, amaneció blanca por una escarcha. Fotos: Facebook municipio local.

La intensa ola polar se hizo sentir con fuerza este viernes en Entre Ríos, donde las localidades amanecieron cubiertas por una escarcha que transformó el paisaje en una postal invernal. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia permanece bajo alerta amarilla por temperaturas extremas (-2 grados), mientras el frío continuará afectando a gran parte del país.

Los autos en Gualeguay, cubiertos por la helada.

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El mapa de alertas para este viernes muestra el alcance masivo territorial del fenómeno: solo Santa Cruz y Tierra del Fuego no revelan alertas por frío extremo, el resto del país (21 provincias, parciales o totales) figura bajo la advertencia amarilla por frío extremo: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

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Nivel naranja

El nivel naranja, de mayor intensidad, se concentra en el centro de la provincia de Buenos Aires. La Patagonia, en cambio, ya dejó atrás la etapa más intensa de la ola polar y aparece sin alertas activas en el relevamiento oficial.

Por otro lado, el ranking de los puntos más fríos del viernes dejó a Esquel (Chubut), en el primer lugar, con una sensación térmica de -12,9°C y detrás se ubicó Coronel Suárez (Buenos Aires) con una ST de -8,6°C.

Entre Ríos Ola polar frío SMN
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