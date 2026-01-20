El 73% de los trabajadores argentinos siente confianza para usar la IA en su trabajo

El 73% de los trabajadores argentinos siente confianza en su capacidad para usar la inteligencia artificial (IA) en su trabajo, un indicador que ubica al país 4 puntos porcentuales por encima del promedio global (69%). Además, el 52% de ellos considera que la IA impactará en una alta proporción de sus tareas laborales.

Randstad, la compañía de talento líder a nivel global, presentó los resultados de la última edición del Workmonitor, un estudio que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores a partir de una encuesta a 26.824 personas en 35 países, incluida Argentina. Del relevamiento surge que el 73% de los trabajadores argentinos siente confianza en su capacidad para usar la inteligencia artificial (IA) en su trabajo, un indicador que ubica al país 4 puntos porcentuales por encima del promedio global (69%) y refleja una adopción pragmática de la tecnología como herramienta para mejorar el desempeño y la empleabilidad. En este sentido, la inteligencia artificial (IA) es percibida por los argentinos como una aliada concreta para potenciar la productividad y acompañar los procesos de transformación del mundo laboral.

Argentina, Chile y México

En el mismo sentido, al profundizar en los datos regionales, surge que los trabajadores de Argentina, Chile y México comparten un mayor nivel de confianza en sus capacidades para la adopción de herramientas de IA, de entre 4 y 5 puntos por encima de la media global, marcando una diferencia con Uruguay, donde el 69% del talento afirma sentirse confiado en su capacidad para utilizar inteligencia artificial en el trabajo.

Sobre estos datos, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló: “Con cada vez más compañías incorporando IA en distintas etapas de su operación, automatizando tareas y optimizando procesos, esta tecnología ya no es percibida por los trabajadores como una promesa lejana, sino como una herramienta concreta que tiene impacto en su día a día laboral. El nivel de confianza que muestran los trabajadores de la región es una señal positiva, en un contexto en el que el desarrollo de habilidades digitales y de IA será cada vez más importante para la empleabilidad de las personas. Esto plantea a las organizaciones un desafío no menor para asegurar la formación de la fuerza laboral en estas habilidades laborales, poniendo especial atención a la equidad para evitar las brechas de acceso”.

Esta confianza en el uso de la inteligencia artificial se refleja también en su impacto concreto en el día a día en el entorno laboral. En Argentina, el 63% de los trabajadores afirma que la IA contribuye a mejorar su productividad, un nivel que se mantiene en línea con el promedio global (62%) y que muestra que en la mirada de los trabajadores, la adopción de estas tecnologías es percibida como positiva en la organización del trabajo, la optimización de tiempos y la eficiencia en la ejecución de tareas.

Al analizar este dato en clave regional, México lidera este indicador con un 70% del talento que reconoce mejoras en su productividad gracias a la inteligencia artificial, seguido por Argentina y Chile, con 63% de los trabajadores que indicaron lo mismo. En Uruguay, apenas el 54% de los trabajadores ven un aporte de la IA en la productividad, mostrando una brecha de entre 8 y 16 puntos porcentuales respecto de la marca global y de los otros 3 países de la región, confirmando una mirada más moderada sobre el impacto de la IA en el ámbito laboral.

Adoptar la inteligencia artificial

La adopción de la inteligencia artificial también viene acompañada de una percepción realista sobre su alcance. En Argentina, el 52% de los trabajadores considera que la IA impactará en una alta proporción de sus tareas laborales, un valor muy cercano al promedio global (53%).

Desde la perspectiva de las empresas, esta lectura es compartida. En el país, el 65% de los empleadores estima que la inteligencia artificial tendrá un impacto significativo en las tareas laborales, una proporción que se ubica por encima del promedio global. Esta convergencia entre la mirada del talento y la de las organizaciones refuerza la idea de que la inteligencia artificial es entendida como una herramienta de apoyo para mejorar procesos, acompañar la evolución de los roles laborales y fortalecer la competitividad, pero que, a la vez, requiere el desarrollo de nuevas habilidades en la fuerza laboral.

“Los datos de este año muestran que el talento argentino está incorporando la inteligencia artificial desde una posición abierta y pragmática, en la que predomina una visión en la que esta tecnología tiene fuertes impactos en el mundo del trabajo, aunque no necesariamente negativos, y aparece como una aliada para potenciar la productividad, acompañar el desarrollo de habilidades y sostener la empleabilidad en un entorno laboral cada vez más dinámico”, sostuvo Andrea Avila.

Brecha de expectativas a nivel global

Al analizar los datos consolidados de los 35 mercados relevados en la edición 2026 del Workmonitor, surge que la inteligencia artificial es un componente clave en el proceso de adaptación que está atravesando la fuerza laboral en todo el mundo; aunque aún persiste una brecha entre las expectativas de las empresas y las de los trabajadores en relación a su impacto. Mientras los empleadores se preparan para la implementación generalizada de la IA, uno de cada cinco trabajadores (21%) cree que sus tareas son inmunes a las eficiencias de la IA y casi la mitad (47%) teme que la IA beneficie más a la empresa que a ellos mismos.

Según los datos relevados por el estudio de Randstad, a lo largo de 2025, las ofertas de empleo que incluyeron como requerimiento habilidades de "Agente de IA" se dispararon un 1.587% a nivel global y la demanda de "Formadores de IA" aumentó un 247%, confirmado un futuro en el que los humanos entrenarán a las máquinas y veremos mucha más interacción entre trabajadores humanos y digitales.

En este sentido, el impacto de la IA apunta a la ampliación de tareas y la productividad, generando nuevas eficiencias dentro de una posición laboral, en lugar de la sustitución de puestos de trabajo. En este contexto de avance global de esta mirada de complementariedad, los trabajadores son conscientes de los desafíos: el 65% reconoce la necesidad de mejorar sus habilidades digitales y de IA y más de la mitad (52%) está buscando activamente oportunidades para asegurar el futuro de sus habilidades de forma independiente.