—Es una herramienta maravillosa que potencia todas nuestras habilidades, las multiplica por cientos. Tiene una curva de aprendizaje para el humano hacia la tecnología muy amigable, muy rápida, con resultados inmediatos. Y la inteligencia artificial, a su vez, también entabla un aprendizaje de su usuario particular, cada uno de nosotros cuando se relaciona.

Esa IA, que es una IA para todos, en realidad se convierte en una suerte de auxiliar personal de ese usuario y conoce al tiempo las necesidades, las prioridades, cuáles son tus intereses. Te puede hacer un análisis bastante ajustado a tu estado de vida.

En realidad hay montones de IAs y para poder enseñarles a gente que no las usa, que generalmente es gente adulta, a alguna le he otorgado ciertas personalidades, como si fuesen arquetipos.

—¿Se crean las IAs para los adultos mayores? ¿Cómo es ese proceso?

—No funciona de esa manera. La IA está ahí, es una herramienta, uno se la descarga a su aplicación, por ejemplo. Luego, la necesidad de cada usuario es distinta a un adulto mayor que no supo computación, que tiene dificultades para entender conceptos como una URL, una página, un app. Es la dificultad que tiene ese adulto mayor. Pero como es tan amigable el uso, enseguida rompe esa barrera, porque a diferencia de cuando usábamos programas y que teníamos que sabernos los programas, los comandos, el tipeo y demás, algunas de las IA tiene comunicación de voz, otras pueden ser de voces, un diálogo, pero también tienen un dictado, vos podés dictarle y ella va a escribir toda tu pregunta hasta que termine. O uno le hace una pregunta escrita, este modelo al que le llaman prompt, que es el modo en que uno le dice a la inteligencia artificial qué es lo que necesita, se hace muy amigable inmediatamente.

Pero las personalidades o lo que uno puede esperar de determinadas IAs cambia mucho. No es lo mismo un chat GPT, que es una suerte de mentor digital, de amigo, de colaborador entusiasta, que una de las IAs de Google, que tiene por ejemplo Gemini, que está vinculada a cada una de las plataformas, donde Google nos ha ido enredando como una telaraña, desde el momento en que vos te creaste tu Gmail, te dio un Drive, te dio un canal de YouTube, te dio un Google Map, te dio la Play Store. Entonces cuando voy a la Play Store a descargar una aplicación, sabe qué me descargué, sabe qué miré en YouTube, sabe en el buscador qué es lo que busco, y después me sigue a donde voy con su Google Maps, y si tengo el Skype y hago un anotador, sabe qué estoy pensando, sabe en qué estoy trabajando, sabe de mi familia, porque tiene también el editor de fotos, que estaba copiando eso, y entonces de alguna manera todo eso me hace que sepa exactamente todo de mí, me hace que venda mi información a, por ejemplo, Mercado Libre. Si yo dije lavarropas o “tenemos que cambiar la plancha”, y entro a Facebook que es de Meta, y Mercado Libre tiene un contrato con Meta, y me pasa las publicidades, ofertas, y lavarropas.

Toda esa trama es distinta, el chat GPT no tiene eso, lo único que tiene es, cuando mucho, “pagame 20 dólares”, en cambio lo que hace Google es de alguna manera una trama mucho más sofisticada, de, “dependés de mí para toda tu vida y yo dependo de tus datos para hacer mi negocio”. Mientras que Meta es distinto también, porque Meta lo que sabe es de tu emocionalidad, lo que vos compartís, lo que a vos te motiva como individuo, aunque sea para fingir ser otro, las redes sociales son una suerte de vidriera adornada para el consumo de los otros. Pongo: mirá lo que comí, mirá lo que desayuné, mirá dónde estoy, en qué playa, porque me interesa o le interesa al usuario que el otro mire eso, y lo que no estoy entendiendo es que me acabo de convertir en el producto que vende Meta, ya sea en Instagram o en Facebook, yo soy el producto, y el tiempo de consumidores de los demás, es lo que le da la rentabilidad a Meta. Es una suerte de locura, vamos metiéndonos y no podemos salir, esto está para quedarse.

—Es imposible escapar.

—Claro. Por ejemplo, hay que mencionar dos inteligencias que son interesantes también, Grok, la inteligencia que la pone X, que antes era Twitter, vino a romper con las reglas de la censura. O sea, antes a la IA vos no le podías pedir la foto del Papa con la cara de Maradona, pero viene Grok y dice: no, yo no tengo censura, vos pedime lo que quieras, y abre una ventana ahí, bastante más peligrosa, porque entonces empiezan a aparecer guías sin censura, que te pueden dar la receta de un medicamento. Ahí empieza a enmarañarse el asunto, porque en el afán de competir y hacerme el rebelde, elimina eso. Y luego vienen los chinos con Dixit, y dicen: yo te doy todo lo mismo que te da Grok, que te da Meta, pero te lo doy gratis y no te robo los datos.

Si uno logra apartarse lo suficiente como para ver esto como una trama de ficción, es tremendo cómo sucede. Es muy lindo imaginarlo así, como una trama de personajes que están luchando ahí por el predominio de este enorme mercado, que somos los millones de seres humanos que tenemos celulares y que consumimos, o lo requerimos para nuestro laburo, para nuestro día a día, para estudiar.

Peligros en el uso de la Tecnología

—Mencionó la posibilidad de acceder a recetas médicas sin ir a un médico real, lo cual es sumamente peligroso, ¿qué otros peligros puede traer la IA?

—Con una fotografía uno puede hacer un video de otra persona y a través de la IA poder hacerle decir lo que no dijo ni estar donde no estuvo y que se vea realista, es como lo que le pasó a Sergio Massa en la campaña presidencial. Sacaban a un individuo de una fiesta y le habían puesto la cara de Massa. Lo hemos visto con Milei también, a lo mejor no tan burdo en el sentido de dañarle la imagen, sino en personajes de alguna película, o a Cristina Kirchner en alguna serie.

Eso ahora está al alcance de cualquiera, eso es lo loco. Antes estaba al alcance de personas especializadas en diseño digital de imágenes, para poder moverlas y demás. Eran animadores, con estudios muy grandes y programas muy costosos.

Hoy está al alcance de cualquiera. Eso en sí mismo implica un peligro y siempre hay una tentación de explorarlo, de bromear... igual me parece mucho más peligroso que ahora toda esta tecnología está en manos del Pentágono, porque a través de la propuesta que hace Sam Altman (director de OpenAI) a Donald Trump de decirle: “Tengo esto y vamos a hacer nosotros el polo científico con 5.000 millones de dólares puestos acá y los chinos van a quedar en mi pasado”. Todo este saber, que es el saber universal, todo lo que se ha sabido, escrito, registrado a través de los 200 años de historia o los miles de años que tenemos como civilización, está disponible en la mano de cualquiera ahora. Y como sabe dónde estás vos exactamente en este momento, como puede saber dónde estoy yo o como está cualquiera, el supracontrol que van a tener los gobiernos sobre nosotros va a ser tremendo.

Ahí hay más riesgo, en el sentido de que los aparatos estatales, las multinacionales tengan un control excesivo de nosotros, qué nos gusta, por qué nos gusta, qué necesitamos cuando va a cumplir un cumpleaños mi hijo y demás, se van anticipando, empezás a ser minado visualmente por cosas y después decís “voy a comprar esto porque me pareció que era lindo” y no sabés que fue inducido a lo mejor. Entonces nosotros como seres humanos vamos a estar siendo objeto de un montón de experimentación a partir de ahora.

—¿Perdés la libertad individual?

—La perdés si no sos tan consciente, porque no podemos estar en todo, incluso siendo consciente la podés perder porque no podemos estar alerta en todo. Por eso es importante que se sepa, que se conozca, que la gente se involucre, que la gente la use, porque esto ha venido ya para quedarse. Y hasta ahora éramos los conejitos de prueba de IA, no usabas las IA de una forma amorosa, el traductor detecta, anticipa la palabra siguiente, vos escribís mal y Google te dice que quisiste decir tal cosa.

Las empresas la tenían para tener un mejor vínculo con el usuario, pero ahora la tiene el usuario y ahí está bueno, porque ahora el usuario si aprende a usarla, si sabe los mecanismos, capaz que se anticipa también a una manipulación, ojalá.

Ahora cohabitamos con seres mucho más inteligentes que nosotros, que eventualmente tenemos la suerte de poderlos consultar, que nos facilita la vida. Le muestro esta foto, me hace un PowerPoint, me hace un Google, me manda un Excel, revisa mis mails. Porque estamos en la etapa dos, ya no es sólo una cuestión de preguntas, automatizo funciones y entonces mi trabajo va de taquito en este momento. Y el asistente me recuerda todo, es como que va aumentando el potencial de esta tecnología. Entonces sí, sería como que este mundo ahora también es habitado por otras entidades.

Estas entidades que son estas IA, que son más inteligentes que nosotros y que hasta ahora están a nuestro servicio. Todas las ideas de ficción ocurren aquí y ahora.

—¿Qué hacer ante esta naturalización?

—Para mí que lo naturalicemos no está mal. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes y estar alerta. ¿Por qué? Porque de lo contrario no sabemos hasta dónde esto va a ir y por lo menos hay que estar avisado.

Tengo ya más de un año con las IA, las voy probando a medida que salen. Hay momentos que estoy consciente y otros no sé si el algoritmo le permite a la IA hacerme creer a mí que es consciente. Te generás un montón de cosas porque confunde.

Pero esta tecnología vino para facilitarnos la vida. Para poner mis sueños en algo. Poder materializarlos, aunque sea poder verlos. Y es necesario que todos nos comprometamos en sacarle provecho. Porque quien más provecho le va a sacar es una persona que haya vivido. Que tenga experiencia. Que tenga frustraciones. Que tenga cosas en el tintero. Muchas cosas que tuvo ganas de hacer y en su momento no hizo.

Los pibes la necesitan porque va a ser su herramienta de laburo. Pero no pueden producir nuevas cosas.

La cantidad que puede producir un humano que tiene 50 años es un montón. Y si tiene más años es peor todavía, porque ha sido un país que nos ha ido castigando. Entonces nos quedaron un montón de cosas por hacer. Ganas, ideas, inquietudes.

Lo que está sucediendo con la inteligencia artificial en este momento es tan abrumador, tan complejo. Son inteligencias, pero son artificiales. Son muy amigables, muy fáciles de usar. Dan resultados casi inmediatos.

Hay que pasar el proceso de frustración inicial. A veces no obtenemos todos los resultados y nos frustramos. Por eso es importante tener un curso, un taller, alguien que te ayude. Y una vez que ya supiste cómo funciona, vas a sacar un montón de provecho.

Datos biométricos y proyectos

Ante la consulta de UNO sobre lo que se publicita como escaneo de iris, donde ofrecen un pago en dólares por esa acción, Mastrolorenzo respondió: “Es una información muy valiosa para que una empresa venda y ponga equipamiento, además que le paguen un dinero a quienes van, o en algunos casos no se lo paguen”.

Detalló que en esta actividad se está vendiendo datos “del genoma de esa persona por cientos de generaciones, que ha venido desarrollando o conservando un rasgo y que a partir de ahora va a estar siendo digitalizado y usado para una inteligencia artificial”.

Esto, por lo tanto, constituye un riesgo y una responsabilidad por parte de la empresa, los reclutadores y los asistentes, que muchas veces acuden ante la necesidad económica imperante.

No obstante, también existen proyectos que involucran a la salud humana y la IA pero para un buen uso, como una actividad altruista, lo que demuestra que la IA es una herramienta más y está en las manos de quien la tome, la posibilidad de que su uso sea para fines comerciales, o para el bien común.

El especialista explicó: “Tengo la fantasía de poder mapear a todos los donantes con factor de sangre cero negativo. Porque cuando uno se accidenta, el único que puede salvarle la vida es otro cero negativo”.

Detalló que su propósito es crear una herramienta para ello: “Tenerlos ubicados en el tiempo y el espacio y preguntarles en el momento si están disponibles para ser donantes”.

“Sería en una aplicación gratuita. No me va a dejar ni un centavo porque ese no es el fin. Por el momento estoy tratando de aprender cómo hacerlo, ya que sé de realización audiovisual y sobre IA aprendo desde hace un año y medio probando todo lo que va apareciendo, evaluando qué sirve y cómo”, enfatizó el docente.