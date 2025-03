Eclipse, un espectáculo celestial

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sukha Centro de Yoga (@celestemazzadi)

El rol de la luna y el sol

Los eclipses son fenómenos peculiares: nuestro humor varía, nuestro temperamento fluctúa y una sensación de cambio repentino impregna el espíritu. Los sentimos en el cuerpo físico, en la esfera emocional y mental, y también en la espiritual. Vienen de a pares: uno de sol y uno de luna, con dos semanas de distancia entre uno y otro. Un eclipse de luna siempre se produce durante la luna llena. La tierra queda situada entre la luna y el sol, de tal manera, que la luz del sol no llega a la luna y esta se oscurece. En el eclipse de sol, la luna oculta el sol, al menos, es lo que nos parece al contemplar el fenómeno desde la tierra. Estos eclipses siempre se producen en la fase de luna nueva. Los eclipses de luna son siempre visibles (si es de noche y la luna ya se ha elevado por el horizonte), los de sol, depende de la parte de la tierra en la que te encuentres.

Los eclipses son similares a las lunas nueva y llena sólo que muchísimo más potentes. Recuerda que mientras la Luna Nueva trae inicios; con la Luna Llena, empezamos a ver los frutos, las verdades salen a la luz y descubrimos información pertinente. Espera esto de los eclipses ya que lo van a traer con fuerza. Algo será eclipsado de tu vida. Eso hacen los eclipses: limpieza para que te enfoques en lo que es importante y desarrolles tu verdadero potencial. Los cambios duelen dependiendo de la resistencia que pongamos, aunque en realidad nos ayudan a pensar creativamente para mejorar situaciones concretas de nuestra vida. Los eclipses mueven energía meta-física porque no se trata tanto o sólo de efectos inmediatos, sino de un cambio de consciencia para crear una nueva realidad. Y ten por seguro que lo que se decide en tiempos de eclipse, es permanente.

Las próximas fechas de eclipses en el año

14 de marzo: eclipse lunar total en los 23 grados de Virgo

29 de marzo: eclipse solar parcial en los 8 grados de Aries a las 7:47 horas de Argentina, aunque no será visible desde nuestro país.

7 de septiembre: eclipse lunar total en los 15 grados de Piscis. El momento de máxima cobertura de la luna se producirá a las 15:11 horas de Argentina, por lo que no podremos apreciarlo al tratarse de la luna, sólo visible por las noches.

21 de septiembre: eclipse solar parcial en los 29 grados de Virgo. El momento de máxima cobertura del sol se producirá a las 16:41 horas de Argentina, aunque sólo será visible desde la Antártida y una porción del Pacífico Sur.

Tips para vivir los eclipses

No tomes decisiones cruciales, espera que toda la información se revele saliendo a la luz. Un eclipse es un 'empujoncito' del cosmos que a veces implican cambios de dirección de vida. Las semanas posteriores sentirás que te has movido de sitio (real o internamente) y ya no verás la realidad con los mismos ojos. Puede que te sientas con cierta ansiedad o urgencia por tomar decisiones pero hacelo paso a paso y con decisión, no como un huracán que arrasa con todo aquello que toca. Son tiempos para observar, mantener los ojos bien abiertos y actuar unas semanas después, cuando ya sepas con certeza el terreno en el que pisas.

Controla tus emociones: Sobre todo en los eclipses de luna, como el ocurrido el viernes por la madrugada. Es posible que sus efectos ya los sintieras los dias previos. Los ánimos se exasperan y puedes estar muy sensible y subjetivo en tus apreciaciones. Nerviosismo, ansiedad, insomnio e hipersensibilidad son comunes en estos momentos. Dolores fisicos y confusión de la mente. En cada uno es diferente.

Estate atento a las señales: Especialmente si el eclipse ronda la fecha de tu cumpleaños. A veces, los cambios son evidentes, otras veces, hay que estar alerta para que ningún mensaje se nos escape. Los días del eclipse, saca las antenas y presta atención si algo te llama la atención.

Cuando viene un eclipse es como si estuviéramos actualizando el Software, activando la glándula pineal y pituitaria (afecta sexto y séptimo chakras). Es un momento poderoso para "ver" con claridad, para terminar con patrones nocivos, instalar nuevos hábitos saludables, "cambiar la cabeza" soltar, tener una vida diferente a través de una nueva forma de pensar respecto a un área determinada de tu vida. Recordá siempre que "cambio" es evolución y que cuando una puerta se cierra, tienes otra esperándote un poco más adelante, abierta de par en par. No desperdicies oportunidades lamentándote por lo perdido y agradece la posibilidad de crecer y mejorar como persona. Confía siempre en el futuro, puesto que en la voluntad y en la fe que seas capaz de reunir reside el secreto.

* Celeste Mazzadi, profesora de Ashtanga Yoga Terapéutico y Astrología evolutiva.