El yoga como una forma de ser en un todo de manera holística

Celeste Mazzadi es profesora de Ashtanga Yoga Terapéutico y Hatha Yoga Terapéutico en Nuestro espacio Yoga y estuvo en La Mañana de la Red (88.7) y dio cuenta de cómo esta práctica milenaria es parte de un todo de manera holística y no es una simple actividad corporal.

"Al Yoga lo encorcetamos si lo creemos como una actividad más como puede ser pilates o el gimnasio. Yoga es una palabra enorme de cuatro letras que significa unión y viene de la mano de lo holístico", introdujo la profesora y agregó: "La palabra 'holístico' se usa mucho actualmente pero no se si comprendemos realmente lo que significa. Es un cambio de percepción muy alto. Y si no hacemos ese cambio de paradigma vamos a estar arribando a ese espacio de yoga como si fuese un trabajo, una actividad o algo mas que me sumo en la agenda".