Argentina supera la media: hay un suicidio cada dos horas

En 2024, en Argentina, hubo más de 4.000 suicidios, con 9 muertes cada 100.000 habitantes. OMS advierte que si se abordan los factores de riesgo a tiempo, es prevenible

Un 40% de jóvenes entrerrianos están seguros que no existe un espacio que los contenga y aborde la salud mental dentro de su comunidad. El 19% sostienen que no hay nada y se sienten abandonados.

En 2024, en Argentina, hubo más de 4.000 suicidios, con 9 muertes cada 100.000 habitantes. En Entre Ríos la tasa es de 19,8 y supera la media nacional.

El número indica un máximo histórico en la cantidad de muertes autoprovocadas anuales y supera la media mundial, de acuerdo a los reportes estadísticos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad .

El país contabilizó 4.249 casos en 2024, lo que representa una tasa local de 9,8 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio global oscila cerca de los 8,1 casos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Argentina supera la media mundial

El suicidio afecta de manera desproporcionada a la población joven, como consecuencia de factores multicausales entre los que se destacan económicos y sociales. A la par, se suma la falta de acceso oportuno a tratamientos profesionales en diversos puntos nacionales. Con estos datos, el suicidio es hoy la principal causa de muerte violenta, seguido por los siniestros viales y los homicidios dolosos, de acuerdo al informe.

En la Argentina, se reconoce un alza en las consultas. Sin embargo, los recursos de prevención aún resultan insuficientes.

La OMS advirtió que algunos factores de riesgo se relacionan a "dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir la asistencia necesaria", citó el informe nacional. Además, agregó otros factores como la fácil disponibilidad de medios utilizables para su concreción y la estigmatización de quienes buscan ayuda.

En Entre Ríos

La tasa de suicidios de Entre Ríos es 19,8 cada 100.000 personas. Es más que el doble que el promedio nacional. S egún datos oficiales de la Policía de Entre Ríos, desde el 1° de enero hasta el 30 de mayo de 2025 se registraron 111 suicidios. La cifra no solo genera preocupación por su magnitud, sino también porque posiciona a Entre Ríos como la jurisdicción con la tasa de suicidios más alta del país, con 19,8 casos cada 100.000 habitantes, el doble del promedio nacional (9,8).

Múltiples factores

El aumento del número de suicidios se vincula con múltiples factores. Desde el Ministerio de Salud provincial recordaron que el fenómeno tiene muchas causas: problemas de salud mental sin atención o diagnóstico; duelo, pérdidas afectivas o crisis económicas; aislamiento social, especialmente entre adolescentes; bullying, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar. Se trata de una problemática de salud pública

El Ministerio cuenta con el PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO en virtud de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130, a la cual la provincia de Entre Ríos adhirió mediante la ley 10.605. El llamado es personal, confidencial y anónimo.

Línea Telefónica para las Urgencias de Salud Mental

La provincia puso en funcionamiento el 0800-777-2100, una línea telefónica provincial gratuita para la atención de personas en crisis y/o riesgo suicida.