Militar entrerriano fue hallado sin vida en el regimiento de Monte Caseros

El cuerpo del suboficial del Ejército, de San Jaime de la Frontera, fue encontrado esta madrugada en el Casino del Regimiento de Infantería de Monte Caseros

17 de diciembre 2025 · 13:32hs
 Juan Javier Pereyra

 Juan Javier Pereyra, de 48 años de edad, era oriundo de San jaime de la Frontera.

Un suboficial del Ejército Argentino fue hallado sin vida en la madrugada de este miércoles dentro de instalaciones que dependen del Regimiento N 4 de Infantería Coronel Manuel Fraga, de Monte Caseros, Corrientes.

De acuerdo a la información oficial, el cuerpo fue encontrado durante la madrugada en el Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional.

Según las primeras informaciones, Juan Javier Pereyra, de 48 años de edad, habría fallecido por una autodeterminación. La desaparición del suboficial había sido reportada durante la jornada del martes y su hallazgo se produjo en las primeras horas de este miércoles.

En el lugar trabajó personal de la Fiscalía interviniente y de Medicina Legal del juzgado, que llevó adelante las actuaciones de rigor para avanzar en la investigación del hecho.

Por tratarse de una muerte que involucra a una fuerza nacional, también interviene personal de Gendarmería Nacional, con el objetivo de establecer con precisión las causas y circunstancias del fallecimiento.

LEER MÁS: Soldado muerto en la Quinta de Olivos donde vive Javier Milei

Pereyra había nacido el 20 de octubre de 1977 en San Jaime de la Frontera, departamento Federación. Durante muchos años residió en Chajarí, donde se destacó como deportista y árbitro de la Liga de Fútbol de esa localidad.

En su carrera militar, Pereyra fue miembro del Ejército Argentino y llegó a integrar misiones de paz de las Naciones Unidas, conocidas popularmente como los “cascos azules”. Al momento de su fallecimiento cumplía funciones en el Regimiento de Monte Caseros, donde también residía, en el barrio militar de esa ciudad del sur correntino.

