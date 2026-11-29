Los 10 puntos clave de la ley de Ludopatía. Creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA). Qué prohíbe, cuáles son las penas para quienes incurran en infracciones

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de prevención de la ludopatía, luego de un acuerdo alcanzado entre legisladores para tratar el texto original con media sanción de Diputados y, en paralelo, un segundo proyecto del oficialismo sobre juego ilegal.

El proyecto aprobado en el Senado, tiene 54 artículos organizados en 13 capítulos, y unificó 6 expedientes de distintos bloques políticos. Fue aprobado por la Cámara baja en noviembre de 2024 con el voto de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la izquierda y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).

Regula a todos los operadores, no solo a los ilegales.

Prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio del juego online, incluyendo bonos de bienvenida, auspicios a equipos y deportistas, naming de estadios, publicidad con influencers y difusión en festivales o recitales.

También prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas en línea.

Sobre los operadores con licencia, el proyecto exige verificación biométrica obligatoria vía Renaper con reconocimiento facial al registrarse, al inicio de cada sesión y al cobrar premios.

También impone leyendas de advertencia obligatorias (ocupando el 50% de la pantalla al inicio y al cierre), cierre automático de sesiones, autoevaluación para detectar conductas de riesgo y obligación de informar el tiempo invertido en la plataforma.

En materia de medios de pago, solo permite tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo, con límites diarios equivalentes al tope de extracción de cajero automático.

Prohíbe totalmente el uso de tarjetas de crédito y de cuentas ANSES para apostar.

Además, crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), al que cualquier persona puede inscribirse para impedirse a sí misma el acceso al juego, y que también puede ser solicitado por familiares directos.

Obliga a los operadores a tener sede física y servidores en Argentina, y establece el dominio “.bet.ar” como obligatorio para los sitios autorizados.

En el plano educativo, dispone jornadas obligatorias de sensibilización en los niveles primario, secundario y terciario, capacitación docente continua y la incorporación de educación financiera en los contenidos curriculares.

En cuanto a las sanciones, propone una pena de 3 a 8 años de prisión para quienes no tengan autorización, con agravantes cuando las infracciones se dirijan a menores, incluso si el operador cuenta con licencia. Además, suma inhabilitación absoluta y perpetua más multa de 2 a 5 veces el lucro obtenido.

La principal diferencia entre la ley aprobada y la propuesta que había enviado el Ejecutivo en mayo es el alcance: el proyecto de Diputados regula a todos los operadores de juego online, con y sin licencia, mientras que el del Ejecutivo apuntaba sólo a los ilegales y deja a los autorizados bajo control de las provincias, que son las que otorgan las licencias.

Salud prioriza la ludopatía y los consumos problemáticos en la agenda pública nacional.

Qué dijo la Iglesia sobre el proyecto de prevención de la ludopatía

En la carta, la Comisión Ejecutiva de la CEA describe las consecuencias que tienen la ludopatía y las apuestas en línea en niños, adolescentes y jóvenes: familias endeudadas, adicciones, vínculos deteriorados y, en los casos más graves, desesperación y riesgo de suicidio.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, indicaban los obispos.

La semana pasada, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió una carta abierta a los senadores para reclamar que traten el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que había sido aprobado por la Cámara de Diputados hace 2 años pero nunca había llegado al recinto del Senado.

“Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”, habían escrito los obispos, y advertían que dejarlo caer “es también ser parte de esa muerte silenciosa” que, según la carta, amenaza a muchos jóvenes. El texto aclaraba que se refería a la media sanción de 2024 y no a otro proyecto que el Gobierno nacional envió al Senado en mayo de este año.

Finalmente, el Senado aprobó este jueves 26 de noviembre la Ley de Ludopatía, pero con un proyecto ampliatorio: legisladores del oficialismo y la oposición habían acordado tratar el proyecto original y, en paralelo, una iniciativa complementaria con las modificaciones que exige el oficialismo.

“En paralelo, se incorporó el proyecto de combate contra el juego ilegal, que propone bloquear sitios de apuestas no autorizados, impedir las operaciones financieras vinculadas con esas plataformas y establecer sanciones para quienes faciliten su funcionamiento. El mismo obtuvo los dos tercios del pleno para habilitar su tratamiento; tras un cuarto intermedio para corregirlo se llegó a un acuerdo y se votó en general y en particular, con el aval de 71 votos positivos”.

La Iglesia reclamó al Senado que apruebe la ley contra la ludopatía y las apuestas online.

No fue el primer pronunciamiento de la Iglesia sobre el tema. En octubre de 2025, la misma Comisión Ejecutiva había enviado una carta a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en la que definía a la ludopatía como “un atentado contra la vida”.

Y en las semanas previas a la visita del papa León XIV al país, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, les pidió a los senadores que “se pongan las pilas”.

De acuerdo con los datos relevados por el Observatorio Argentino de Drogas de la Secretaría De Políticas Integrales Sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), más de 1 de cada 4 estudiantes de enseñanza secundaria encuestados manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año.