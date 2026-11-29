Desde Zoonosis del hospital Masvernat brindaron recomendaciones sobre la aparición de alacranes, arañas y serpientes ante la inundación del río Uruguay.

La creciente del río Uruguay, las altas temperaturas propias de esta época del año y las condiciones de humedad generan un escenario que obliga a prestar especial atención a la presencia de animales ponzoñosos y otras especies que pueden acercarse a las zonas habitadas.

La médica veterinaria María Esther Aldás, referente del área de Zoonosis del hospital Masvernat de Concordia, explicó cuáles son los riesgos asociados a estas condiciones ambientales. Al referirse particularmente a los alacranes , Aldás explicó que “generalmente son de hábitos nocturnos, pero con las crecientes se encuentran en lugares húmedos. Por ejemplo, cuando se acumulan cascotes, ahí se encuentran".

La veterinaria también hizo referencia a un aspecto relacionado con el equilibrio ecológico y la disminución de sus depredadores naturales: "Aumentó la cantidad de alacranes porque no hay depredadores. ¿Quiénes son los depredadores? Las gallinas. Antes había en todo Concordia gente que tenía gallineros. Ahora generalmente la gente no tiene gallineros. Entonces, al no haber depredadores, estos arácnidos aumentan".

En cuanto a las medidas preventivas dentro de las viviendas, Aldás dijo: “Primero hay que revisar las zapatillas, porque buscan lugares oscuros. Otra cosa que pasa es cuando dejamos en el baño la toalla contra la pared. Agarramos la toalla y ahí también puede haber un accidente”. Asimismo, recomendó colocar protección en los desagües y rejillas para impedir el ingreso de estos animales a las viviendas.

Los problemas de la inundación del río Uruguay.

La presencia de serpientes por la inundación

Otro de los puntos tiene que ver con la presencia de serpientes en sectores cercanos al río Uruguay, particularmente en áreas de vegetación, terrenos inundables y espacios donde se acumulan residuos. Sobre este tema, Aldás explicó que el problema no pasa solamente por las condiciones climáticas, sino también por la intervención humana sobre los ambientes naturales.

"En el agua se van a encontrar las culebras, no se va a encontrar una yarará. El tema que tenemos ahora es que le estamos sacando el hábitat a todas estas especies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez las tenemos más cerca. Las serpientes se alimentan de roedores. ¿Dónde se encuentran los roedores? En la basura. En Concordia tenemos basurales a cielo abierto y la gente no toma conciencia del tema de la basura. Entonces, cada vez que tenemos más roedores cerca, vamos a tener serpientes", expresó en LT 15.

En ese sentido, cuestionó la costumbre de matar indiscriminadamente a estos animales por temor o desconocimiento. "La gente les tiene miedo y las mata. Ese es otro problema. Entonces vamos a romper la cadena ecológica", sostuvo.

Uno de los aspectos sobre este tipo de ofidios es la mala información, ya que las serpientes no buscan atacar a las personas y falta información al respecto. "Generalmente, las serpientes no nos corren. Nosotros las pisamos. Y al pisarlas, por supuesto, nos van a atacar. Nosotros vamos al lugar donde están ellas. Ese es el tema", explicó Aldás.

En cuanto a los casos que fueron atendidos por los profesionales de la salud, la médica veterinaria indicó: “Todos los casos que hemos tenido acá generalmente son porque las pisan o porque van a recoger basura, en un descuido. Por eso hay que tener mucho cuidado, inclusive cuando hay muchas hojarascas y todo ese tipo de cosas o ramas, hay que tener mucho cuidado y también debajo de las piedras, ahí es donde se colocan. Hay mucha gente que anda descalza en estos lugares, por necesidad muchas veces y por otros no. Cuando se desmontan eucaliptos, por ejemplo, ahí puede haber casos. La gente va de alpargatas y tendría que ir con botas. También deben ir con jean, porque es más grueso que otros pantalones".

Terrenos limpios para que lleguen alimañas

Por eso, consideró fundamental mantener limpios los terrenos, evitar la acumulación de basura y prestar especial atención antes de manipular objetos o levantar elementos que hayan permanecido mucho tiempo en el suelo.

Finalmente, la referente de Zoonosis insistió en que, ante una mordedura de serpiente o una picadura de un animal ponzoñoso, es fundamental buscar atención médica sin demora y evitar intentar resolver la situación por cuenta propia.