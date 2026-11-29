Detuvieron a un joven mayor de edad y secuestraron teléfonos celulares, cartuchos, moto y otros objetos de interés para la investigación del doble crimen de La Paz.

Detuvieron a un hombre y secuestraron teléfonos celulares, cartuchos, moto y otros objetos de interés para la investigación del doble crimen de La Paz.

Detuvieron a un hombre y secuestraron teléfonos celulares, cartuchos, moto y otros objetos de interés para la investigación del doble crimen de La Paz.

En el marco de la causa que investiga el homicidio agravado de dos personas de La Paz , con intervención de la Fiscalía en turno, se libraron los mandamientos solicitados al Juzgado de Garantías y Transición de La Paz. Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto a distintas dependencias policiales, llevó adelante múltiples allanamientos y medidas judiciales en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado de los procedimientos, se concretó la detención de un joven mayor de edad y el secuestro de numerosos teléfonos celulares, cartuchos de distintos calibres, el motovehículo utilizado para cometer el hecho, su patente y casco los cuales habria sido descartados, elementos vinculados a motovehículos, municiones y otros objetos de interés para la investigación.

Los procedimientos contaron con la colaboración de Comisaría Primera, Comisaría Villa Alcaraz, Comisaría San Gustavo, Comando Radioeléctrico, Secretaría de Comando, Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, División Drogas Peligrosas y División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones, Guardia Especial.

Doble crimen

En horas de la madrugada del sábado personal policial fue comisionado al barrio Feria, sobre calle Arenales, en inmediaciones del puente badén de la ciudad de La Paz, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego efectuadas hacia un automóvil.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron un automóvil marca Fiat 147, en cuyo interior se encontraban dos jóvenes, de 34 y 24 años de edad, quienes presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego y ya se encontraban fallecidos. Horas más tarde fueron identificados como Adrian Olmedo y Juan Franco.

En el lugar se hicieron presentes el Fiscal en turno, el médico forense, personal de Policía Científica y efectivos de las distintas dependencias policiales, quienes llevaron adelante las diligencias y averiguaciones correspondientes a fin de establecer las circunstancias del hecho.