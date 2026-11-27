Una IA, realizada por especialistas del Conicet y la UBA, podría detectar los primeros signos de deterioro cognitivo a partir del movimiento del mouse.

Especialistas del CONICET y de la UBA desarrollaron el método digital cTMT (por test del trazo o trail-making test computarizado), basado en Inteligencia Artificial ( IA ), que detecta de manera temprana deterioro cognitivo leve al analizar cómo mueven las personas el mouse de una computadora mientras realizan tareas.

La herramienta digital arroja resultados en diez minutos. El desarrollo, de especialistas del CONICET y de la UBA, apunta a la detección de deterioro cognitivo leve, una condición que puede derivar en Alzheimer, y otras patologías neurológicas. Se probó en personas, con y sin deterioro cognitivo, en el Departamento de Neurología del Hospital Italiano, con resultados alentadores.

La herramienta, descrita en la revista Scientífic Reports, arroja resultados en diez minutos y mostró buen desempeño tras realizarse pruebas en voluntarios con y sin deterioro en el Departamento de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA).

Identificar a tiempo los primeros signos de deterioro cognitivo leve puede ser útil para la detección temprana de la Enfermedad de Alzheimer, que representa aproximadamente el 70 por ciento de los casos de demencias, y otras patologías neurológicas. Se proyecta que la incidencia de la demencia a nivel global casi se triplicará en los próximos treinta años.

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El deterioro cognitivo leve no siempre es un paso anterior a la demencia, pero aumenta mucho la probabilidad de padecer una. “Nuestra idea es que nuestro desarrollo pueda asistir en la detección temprana de estas patologías para un oportuno abordaje médico que pueda enlentecer su progreso y así mejorar la calidad de vida de los pacientes”, afirma Juan Kamienkowski, líder del proyecto e investigador del CONICET en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (LIAA) en el Instituto de Ciencias de la Computación (ICC, CONICET-FCEyN-UBA). Y agrega: “También apuntamos a mitigar diferencias en el acceso al sistema de salud generando herramientas de bajo costo, en particular en zonas donde es difícil el acceso a un profesional. Nuestro desarrollo no reemplaza una consulta médica, pero podría servir para que una persona haga la prueba on line y pueda, dependiendo de los resultados, decidir si necesita asistir a un especialista”.

En esa línea, el neurocientífico y doctor en Computación Gustavo Juantorena que forma parte del LIAA en el ICC y es primer autor del trabajo, señala: “cTMT no fue diseñada como herramienta diagnóstica, sino como un sistema de screening que permitiera, a un bajo costo, detectar señales tempranas de deterioro cognitivo usando IA y servir de alerta temprana para que el usuario visite al médico”.

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Si bien es cierto que actualmente las demencias en general no tienen cura, indica Kamienkowski, “se ha mostrado que lo mejor que se puede hacer para prevenir la progresión de la demencia es una estrategia de cambio de hábitos que involucra actividad física, socialización, cuidado cardiovascular, dieta y ejercicios cognitivos. En este contexto tener una detección temprana del deterioro cognitivo leve puede ser clave para que la persona mejore su calidad y expectativa de vida”.

Imagen: Freepik IA

Origen del proyecto

El método digital, de los científicos del CONICET y de la UBA, se basa en una prueba de lápiz y papel de 1938 llamada “Trail Making Test” (test del trazo en castellano) que consiste en unir números y letras en orden, lo más rápido posible. El ejército de Estados Unidos se la tomó a 256 veteranos en 1945, y ochenta años después sigue entre las más usadas en neuropsicología, midiendo casi una sola cosa: cuánto se tarda.

¿Qué mostraron las pruebas?

Parte del estudio consistió en realizar pruebas con el desarrollo argentino en adultos mayores: 41 con deterioro cognitivo leve y 33 controles sanos. Esta parte de la investigación se realizó en colaboración con el equipo de neuropsicología del HIBA, Betsabe Leon Vallejos, Waleska Berrios y Maria Cecilia Fernández.

“En el trabajo mostramos que las trayectorias de la mano registradas con un mouse común durante la tarea de la herramienta cTMT contienen información cognitiva suficiente para discriminar entre personas con deterioro cognitivo leve y controles sanos, y para predecir el rendimiento en pruebas neuropsicológicas estándar”, afirma Kamienkowski, especializado en neurociencia computacional.

Combinando los movimientos del mouse con información demográfica, “el modelo alcanzó un desempeño cercano al de la batería neuropsicológica completa empleada por los neurólogos, pese a apoyarse en hardware estándar y en un procedimiento automático, de bajo costo y sin intervención de profesionales de la salud”, agrega Juantorena.

Para Kamienkowski, “estos primeros resultados son alentadores, pero es necesario evaluar nuestra herramienta con muestras más grandes y diversas. A eso apuntamos ahora. En esta línea, recientemente han validado una versión on line del protocolo en una primera muestra de 450 personas de la población general, a la cual en un futuro iremos sumando distintos grupos de interés”.

Del trabajo también participaron Gianluca Capelo, segundo autor del trabajo e integrante del LIAA en el ICC; Agustín Petroni, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia; y Agustín Ibáñez, del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat), de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Santiago de Chile; del Instituto Global de Salud Cerebral del Trinity College Dublin, en Irlanda; de la Universidad de San Andrés y de otros centros académicos.