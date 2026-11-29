En un control policial y de Tránsito en la ciudad Diamante se produjo un incidente que terminó con una moto incendiada.

En un control policial y de Tránsito en la ciudad Diamante se produjo un incidente que terminó con una moto incendiada.

En un control policial y de Tránsito en la ciudad Diamante se produjo un incidente que terminó con una moto incendiada.

En la noche del sàbado, personal policial del Comando Radioeléctrico junto con empleados de Tránsito Municipal estaban desarrollando operativos de control sobre motovehículos y conductores cuando, en calle Colón antes de Serrano detuvieron la marcha de una moto Mondial de 110 CC por incumplir con las ordenanzas vigentes.

Las autoridades redactaron la multa correspondiente, pero el conductor vecino de Diamante y mayor de edad, al advertir que el rodado sería secuestrado por retención lo incendió en el propio lugar, poniendo en riesgo al personal actuante.

Inmediatamente los agentes demarcaron el lugar para proteger a los ocasionales transeúntes, mientras que la rápida llegada de los Bomberos Voluntarios evitó su propagación y sofocaron las llamas. El infractor que fue identificado además de haber ocasionado la pérdida del rodado deberá afrontar las responsabilidades que acompañan su irracional conducta.

Desde la institución policial recordaron a los ciudadanos que "las inspecciones realizadas por los agentes policiales contribuyen a concientizar sobre la responsabilidad que deben guardar en el cumplimiento de las normas vigentes los conductores, y también convocar a una seria reflexión entre los padres y sus hijos que se desplazan en estos rodados, porque un llamado de atención en observar las reglas de conducción es fundamental para contribuir a su cuidado".