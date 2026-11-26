La alquimia positiva presenta cinco cambios para atravesar la crisis vincular y aprender a construir, cuidar y reparar los lazos en la vida cotidiana.

Hay una pregunta que escucho cada vez más seguido: ¿por qué cuesta tanto encontrar a alguien y, cuando lo encontramos, sostener la relación? Parte de la respuesta está en cada historia personal. Otra parte está en la época que vivimos.

Como psicóloga especializada en autodesarrollo y terapia de pareja, llamo crisis vincular a la dificultad creciente para crear, sostener y reparar lazos. Seguimos deseando el amor, pero muchas veces nos faltan herramientas para construirlo. Esa fragilidad se advierte en la pareja, en la amistad, en la familia y en la comunidad.

Una época que se queda sola

En la Argentina, en 2025 se registró la cifra de suicidios más alta de la última década. El suicidio es hoy la principal causa de muerte entre los jóvenes. En diez años, los nacimientos cayeron casi a la mitad. También se celebran menos matrimonios y uno de cada cuatro hogares está formado por una sola persona. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud estima que una de cada seis personas sufre soledad y reconoce este fenómeno como un problema de salud pública.

Son indicadores de fenómenos distintos. En conjunto, invitan a preguntarnos si las formas de vincularnos que aprendimos alcanzan para la sociedad en la que vivimos.

La alquimia positiva, del plomo al oro

La sociedad cambió. Las mujeres conquistaron autonomía y dejaron de depender de una pareja para tener un lugar en el mundo. Los roles tradicionales se modificaron, la comunicación se aceleró y la lógica del consumo se extendió a los vínculos. Cuando algo deja de conformarnos, aparece la tentación de reemplazarlo. Entretanto, seguimos intentando relacionarnos con un manual viejo.

Mi propuesta para atravesar esta crisis es lo que llamo alquimia positiva. Los antiguos alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. De esa búsqueda tomo una idea: la materia prima puede cambiar si se la trabaja con paciencia, calor y tiempo.

Todos llegamos a los vínculos con algo de plomo: heridas, miedos, malas experiencias, mandatos familiares y expectativas idealizadas. La alquimia positiva propone reconocer ese material y trabajar con él para construir relaciones más sólidas.

Cinco transformaciones para vincularnos de otra manera

Del vínculo ideal al vínculo real. Dejar de buscar a alguien perfecto y animarnos a conocer a una persona con su propia historia y sus límites.

Dejar de buscar a alguien perfecto y animarnos a conocer a una persona con su propia historia y sus límites. Del miedo al compromiso elegido. Ejercer la libertad de elegir a alguien y renovar esa decisión en la vida cotidiana.

Ejercer la libertad de elegir a alguien y renovar esa decisión en la vida cotidiana. De la diferencia como amenaza a la diferencia como riqueza. Aceptar que la otra persona puede pensar, sentir y desear de otro modo. Aprender a conversar sobre esas diferencias puede fortalecer la relación.

Aceptar que la otra persona puede pensar, sentir y desear de otro modo. Aprender a conversar sobre esas diferencias puede fortalecer la relación. Del silencio a la palabra. Decir con claridad qué necesitamos y escuchar con atención lo que la otra persona tiene para decir. Ambas cosas son formas de cuidado.

Decir con claridad qué necesitamos y escuchar con atención lo que la otra persona tiene para decir. Ambas cosas son formas de cuidado. Del descarte a la reparación. Cuando hay motivos y voluntad para sostener un vínculo, vale la pena intentar reparar lo que se dañó. Saber pedir perdón y saber perdonar son parte de ese aprendizaje.

Estos cambios llevan tiempo. En la metáfora de la alquimia, el calor es el compromiso y la presencia. La confianza y la intimidad se construyen a fuego lento.

La crisis como oportunidad

Como psicóloga, propongo mirar la crisis como un punto de inflexión. Es una oportunidad para revisar lo que aprendimos y ensayar otras formas de estar con los demás.

Un vínculo sano, seguro y estable cuenta con herramientas para atravesar los problemas y cuidar a quienes lo integran. Esas herramientas se aprenden. Tal vez el primer paso sea dejar de esperar el vínculo ideal y empezar a construir uno real.

Por Silvana Etchepare (Licenciada en Psicología, especialista en terapia de pareja y psicología forense. Trabaja en el Juzgado de Familia de Concordia. Es creadora del método Alquimia Positiva y fundadora de Lazoo.)