Dos hombres fueron detenidos y trasladados a la Alcaldía de Tribunales tras amenazar con arma de fabricación casera y un arma blanca a un grupo de personas, en Paraná.

Dos hombres fueron detenidos y trasladados a la Alcaldía de Tribunales tras amenazar con arma de fabricación casera y un arma blanca a un grupo de personas, en Paraná.

En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial intervino tras recibir un aviso por una gresca entre dos familias, en calle Ameghino, en Paraná.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a varias personas discutiendo y peleándose en un pasillo. Según manifestó una de las personas damnificadas, un vecino habría llegado hasta su domicilio con un arma de fuego de fabricación casera y la habría amenazado, acompañado por otro individuo que portaba una cuchilla.

Al advertir la presencia policial, los hombres ingresaron a una vivienda precaria, donde fueron demorados. Uno de ellos llevaba una bolsa con los elementos presuntamente utilizados: un arma de fuego no convencional, de fabricación casera, apta para cartuchos calibre 12; tres cartuchos calibre 16 y uno calibre 12; una cuchilla con mango blanco y hoja metálica; una mochila azul y negra, y un estuche negro para anteojos de sol.

Ambos hombres fueron detenidos y trasladados a la Alcaldía.