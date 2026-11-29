El cantante y letrista estadounidense Mike Love falleció el sábado. Junto a Brian Wilson escribió clásicos del rock como “Good Vibrations” y “California Girls” para The Beach Boys

El cantante y letrista estadounidense Mike Love falleció el sábado. Junto a Brian Wilson escribió clásicos del rock como “Good Vibrations” y “California Girls” para The Beach Boys

El cantante y letrista estadounidense Mike Love falleció el sábado. Junto a Brian Wilson escribió clásicos del rock como “Good Vibrations” y “California Girls” para The Beach Boys

El músico estadounidense Mike Love , vocalista y cofundador de la banda The Beach Boys , murió ayer por la noche a los 85 años rodeado de su familia, según confirmó su representante a través de un comunicado oficial.

"Un ícono cultural estadounidense que será recordado por su talento singular y por inspirar a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música y la alegría que sentía al actuar para sus queridos seguidores" , señaló la publicista Katie Altman al anunciar el deceso, sin precisar las causas médicas.

A comienzos de este año, su compañero de banda John Stamos advirtió que el cantante atravesaba serios problemas de salud.

Nacido en Los Ángeles el 15 de marzo de 1941, Love fundó The Beach Boys en 1961 junto a sus primos Brian, Dennis y Carl Wilson y su amigo Al Jardine. Su voz de barítono resultó determinante en las armonías vocales del grupo y su pluma dio origen a las letras de éxitos mundiales como "California Girls", "Good Vibrations", "I Get Around" y "Kokomo".

Durante las últimas décadas, Love mantuvo activo el nombre de la agrupación en giras internacionales como el único miembro original permanente en escena, consolidando el legado de una de las bandas más influyentes en la historia del rock y el pop mundial.