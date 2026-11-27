Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 27 de noviembe de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

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Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 27 de noviembe de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al viernes 27 de noviembe de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Expresá tus sentimientos sin temor y abre espacio a vínculos o planes compartidos que cambien tu ánimo. Evitá gastos impulsivos en compras innecesarias para no resentir tu economía. Canaliza tu energía con ejercicio al aire libre y evita descargar impaciencia en quienes te rodean.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buen momento para disfrutar de un encuentro íntimo o una charla cercana que te acerque a alguien. Mantené la prudencia con tus ahorros y organiza tus pendientes con calma. Regalate un descanso reparador al final del día y haz lugar para disfrutar sin culpa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Comunicá tus ideas con claridad y ternura para despejar dudas y evitar reacciones impulsivas. Revisá tus cuentas antes de hacer inversiones y contrasta datos antes de decidir. Cuidá tu postura frente a la pantalla y no tomes decisiones en medio del enojo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Escuchá el consejo afectuoso de alguien cercano y busca compañía que te de tranquilidad. Un ingreso extra puede ayudar a equilibrar tu presupuesto semanal. Prepará una cena ligera para cuidar tu digestión y protege tu sensibilidad emocional.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Mostrá tu lado generoso y cariñoso; un encuentro agradable reaviva las ganas de compartir. Controlá los caprichos para sostener la estabilidad financiera. Hidratate bien durante toda la jornada y bajá un cambio para no convertir diferencias menores en peleas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Resolvé los malos entendidos hablando con sinceridad y apóyate en la buena disposición de tu Buen día para planificar compras con detalle y ordenar pendientes. Practicá ejercicios de respiración para bajar el estrés y dale un respiro al cuerpo tras días intensos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Buscá equilibrio y complicidad en tus vínculos mediante conversaciones claras. Evitá prestar dinero a personas poco confiables y no te dejes llevar por rumores sin fundamento. Caminá al menos 30 minutos para activarte y evitá engancharte en discusiones desgastantes.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Dejá fluir la pasión sin reservas y escucha antes de sacar conclusiones rápidas. Posibilidad de recibir una propuesta económica prometedora o un impulso favorable en lo material. Protegé tu descanso nocturno desconectando pantallas antes de dormir.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Ideal para planear una salida fuera de la rutina y cuidar los vínculos sin imponer tiempos. Controlá los gastos de ocio del fin de semana y redefine objetivos con realismo. Estirá los músculos para prevenir molestias físicas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Demostrá afecto con gestos prácticos y aprovecha momentos de cercanía y generosidad. Tu planificación financiera puede empezar a mostrar resultados si mantienes la disciplina. Evitá comidas muy pesadas por la noche y tomate pausas para no saturarte.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Compartí lo que te apasiona con quienes quieres y mantente abierto a conocer gente nueva. Precaución con las compras impulsivas por internet y dale estructura a tus ideas. Hacé un espacio para meditar y despejar la mente.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Abrí tu corazón y conectá con tus emociones con suavidad. Administrá tus ingresos pensando en tus metas a largo plazo. Un baño relajante antes de acostarte puede ayudarte a soltar tensiones.