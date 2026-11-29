En el marco de un operativo de prevención y seguridad, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de Gardel y San Martín, en Paraná.
Paraná: conductora alcoholizada chocó moto y auto estacionados
Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado de 1,81 g/l. Por este motivo, se retuvieron el vehículo y la licencia de conducir.
29 de noviembre 2026 · 09:31hs
Según manifestó la conductora, de 51 años, circulaba por calle Gardel en sentido oeste - este cuando perdió el control de su Chevrolet Onix y chocó una Motomel C110 estacionada sobre el cordón sur. A raíz del impacto, también resultó dañado un Peugeot 408 que estaba estacionado junto a la motocicleta.
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Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado de 1,81 g/l. Por este motivo, se retuvieron el vehículo y la licencia de conducir.