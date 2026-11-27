La Ley de Ludopatía prohíbe la publicidad y el patrocinio de casas de apuestas en el deporte. Diez clubes deberán cambiar sus sponsors.

La Ley de Ludopatía fue aprobada por unanimidad en el Senado.

La sanción de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea generará un importante cambio en el fútbol argentino. La normativa, aprobada por unanimidad en el Senado, prohíbe que las empresas de apuestas online patrocinen clubes, deportistas y competencias deportivas, por lo que 10 instituciones de la Liga Profesional deberán revisar sus acuerdos comerciales.

La medida tendrá un impacto directo en algunos de los principales equipos del país, entre ellos Boca Juniors y River Plate, que cuentan con compañías del sector como patrocinadores principales en sus camisetas. La disposición también alcanzará a Racing, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell's Old Boys, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors.

Los clubes afectados y los millones que representan sus contratos

Entre los acuerdos comerciales más importantes aparece el de Boca con Betsson, por el que la institución percibe entre 7 y 8 millones de dólares anuales, con un vínculo vigente hasta fines de 2028.

River, por su parte, recibe alrededor de 6 millones de dólares por temporada de Betano, mientras que Racing tiene un contrato con Betsson que le representa aproximadamente 2 millones de dólares anuales.

La lista se completa con Independiente e Independiente Rivadavia, que tienen a SportsBet como auspiciante; Huracán y Argentinos Juniors, vinculados a Mr. Bet; San Lorenzo, que firmó un acuerdo con Casino Buenos Aires; y Rosario Central y Newell's, que tienen a City Center.

En conjunto, los patrocinios de empresas de apuestas a clubes de Primera División representan ingresos estimados en al menos 20 millones de dólares. La pérdida de esos recursos supondrá un desafío para las instituciones, que deberán buscar nuevas alternativas comerciales para reemplazar esos aportes.

La AFA y la Liga Profesional de fútbol también deberán adaptarse

El alcance de la legislación no se limitará a los equipos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también deberá adecuar sus acuerdos comerciales, ya que tiene a BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional.

En tanto, la Liga Profesional cuenta con bplay como casa de apuestas oficial. Por lo tanto, la organización de los torneos de Primera División también estará alcanzada por las restricciones.

La prohibición comprende la publicidad en indumentaria deportiva, estadios, transmisiones televisivas, medios de comunicación y plataformas digitales. Además, impedirá que futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers promocionen este tipo de actividades.

¿Cuándo dejarán de aparecer las apuestas en las camisetas?

La implementación de la ley no será inmediata. Una vez promulgada y publicada en el Boletín Oficial, la normativa entrará en vigencia y el Poder Ejecutivo contará con un plazo de hasta 120 días para reglamentar su aplicación.

En esa instancia se establecerán los mecanismos para adecuar los contratos comerciales que actualmente se encuentran vigentes y los alcances concretos de las restricciones.

De esta manera, el fútbol argentino deberá afrontar una transformación en su esquema de patrocinadores. Las casas de apuestas, que durante los últimos años ganaron un lugar preponderante en la financiación de clubes y competencias, deberán dejar de formar parte del negocio publicitario del deporte bajo las condiciones establecidas por la nueva legislación.