En un mercado laboral cada vez más exigente, donde conseguir empleo puede convertirse en una carrera de obstáculos y sostener un ingreso obliga muchas veces a buscar alternativas, aprender un oficio representa mucho más que incorporar una habilidad. Para algunas personas es la posibilidad de empezar de nuevo; para otras, una manera de sumar herramientas, generar ingresos propios o encontrar una salida laboral que hasta ahora parecía lejana. En Paraná, las capacitaciones que se desarrollan en centros comunitarios dejaron este año un dato que invita a mirar con atención: las mujeres son mayoría entre quienes se forman y también avanzan sobre especialidades que durante décadas estuvieron asociadas casi exclusivamente a los hombres.

Martín Álvarez, coordinador de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), contó a UNO que este año asistieron 2.110 personas a las capacitaciones en centros comunitarios, sin contar las propuestas en unidades penales y algunas vecinales. De ese total, 811 hombres y 1.299 son mujeres, es decir, más del 60%.

Pero el dato no se agota en la cantidad. También habla de una transformación en las elecciones de formación y en la búsqueda de autonomía laboral. Cada vez más mujeres se acercan a aprender electricidad, mecánica, refrigeración, albañilería o reparación de motos, actividades en las que su presencia fue históricamente minoritaria.

Álvarez reconoció que el crecimiento de la participación femenina es uno de los aspectos que más llaman la atención en el balance. “Entiendo que hoy en día está más ávida la mujer de asistir a estas capacitaciones”, señaló, al referirse a la convocatoria.

Y los números muestran que ese interés se expresa en diferentes edades. Si bien cerca del 47% de los asistentes tiene entre 18 y 30 años, el coordinador destacó que también creció la presencia de mujeres mayores de 40. Se trata de una etapa en la que muchas personas buscan reorientar su vida laboral, adquirir conocimientos que les permitan desenvolverse con mayor independencia o abrir una nueva puerta después de años dedicados a otras tareas.

Nuevos aprendizajes

La incorporación de mujeres a oficios tradicionalmente masculinos aparece en ejemplos concretos. En soldador básico hay 19 mujeres; en instalación eléctrica, 16; en refrigeración, cinco; y en mecánica de motos, seis. También se suman a cursos de mecánica y albañilería.

No se trata solamente de aprender una actividad para buscar empleo. En muchos casos, estos conocimientos pueden servir para resolver necesidades cotidianas, realizar trabajos por cuenta propia o ampliar las posibilidades de generar ingresos en un contexto en el que una sola fuente laboral no siempre alcanza.

La formación en oficios también pone en juego una dimensión de independencia: saber cómo realizar una instalación, reparar un equipo o trabajar con herramientas permite acceder a conocimientos que durante mucho tiempo estuvieron concentrados en determinados ámbitos laborales.

Álvarez valoró especialmente que las mujeres se animen a participar de estas propuestas. “Hay que celebrarlo, y esperamos que siga esta tendencia”, expresó.

Capacitarse en tiempos más cortos

Una de las modificaciones que marcaron el desarrollo de las capacitaciones durante este año fue la organización de los cursos en períodos más breves, con propuestas cuatrimestrales. La decisión buscó facilitar el acceso y permitir que las personas puedan completar una formación sin tener que sostenerla durante todo el año.

“Hoy, con números, creo que fue una buena decisión el tema de hacer cursos más cortos, en este caso cuatrimestrales”, sostuvo Álvarez, quien consideró que la modalidad permitió llegar a una mayor cantidad de personas.

Los encuentros se desarrollan, en general, dos o tres veces por semana, con una carga aproximada de tres horas por encuentro. Esa organización resulta importante para quienes deben combinar el estudio con el trabajo, las responsabilidades familiares o la búsqueda de empleo.

La oferta incluyó especialidades como electricidad, carpintería, turismo, inglés, panadería, peluquería, mecánica, refrigeración y sanitarista, entre muchas otras. Las capacitaciones son gratuitas y se realizan con herramientas y equipamiento disponibles en los centros.

Entre las propuestas que despertaron mayor interés se encuentra la de cuidador gerontológico, incorporada este año a pedido del municipio de San Benito. El curso tuvo 97 personas inscriptas y superó las expectativas iniciales.

Álvarez explicó que muchos participantes buscan adquirir conocimientos para desempeñarse laboralmente, mientras que otros ya realizan tareas de cuidado en sus familias o acompañan a vecinos y quieren contar con una formación que les permita hacerlo de manera más adecuada.

La experiencia, un paso clave

En la actualidad, tener conocimientos sobre un oficio no siempre alcanza para ingresar al mercado laboral. La experiencia previa suele convertirse en un requisito que dificulta el acceso, especialmente para quienes están comenzando o necesitan cambiar de actividad.

Por eso, una de las líneas de trabajo de las capacitaciones es generar instancias de práctica y acuerdos con instituciones y entidades privadas. La intención es que los alumnos puedan aplicar lo aprendido y sumar una experiencia concreta antes de finalizar su formación. “Venimos tratando de hacer acuerdos en diferentes capacitaciones con entidades privadas para que puedan hacer prácticas los alumnos y, posteriormente, sean tenidos en cuenta en el momento de la toma de personal”, explicó Álvarez.

El perfil de asistente para personas con discapacidad, por ejemplo, desarrolló prácticas en tres instituciones. También hubo experiencias en panadería y peluquería, mientras que en algunas especialidades los estudiantes realizaron trabajos y reparaciones en escuelas y dependencias vinculadas al CGE.

El coordinador destacó la importancia de que el sistema educativo mantenga un vínculo con el sector privado, no solamente para facilitar las prácticas, sino también para conocer qué conocimientos y perfiles se necesitan en el ámbito laboral. “El vínculo entre el privado y el público es algo que tiene que ser esencial y escuchar qué es lo que demanda también el privado en capacitaciones”, afirmó.

En esa articulación se juega una parte importante del desafío: que la formación no quede solamente en el aprendizaje dentro del aula o el taller, sino que pueda acercar a los participantes a oportunidades concretas de trabajo.

También las capacitaciones tienen una dimensión comunitaria. En algunas especialidades, los alumnos realizan prácticas que contribuyen al mantenimiento y la reparación de instituciones educativas, en una experiencia que combina aprendizaje y colaboración.

Con el cierre de las capacitaciones y el inicio de los actos de colación, el balance del año deja una cifra significativa de personas que accedieron a una formación gratuita. Pero también muestra algo más: la búsqueda de herramientas laborales atraviesa distintas edades y cada vez encuentra más mujeres dispuestas a aprender, experimentar y abrirse camino.