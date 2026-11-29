Apareció Cristian Gabriel Romero, el joven que era buscado desde el 16 de noviembre. Al joven oriundo de Bovril se lo buscaba en Santa Fe

Apareció Cristian Gabriel Romero, el joven que era buscado desde el 16 de noviembre. Al joven oriundo de Bovril se lo buscaba en Santa Fe

Apareció Cristian Gabriel Romero, el joven que era buscado desde el 16 de noviembre. Al joven oriundo de Bovril se lo buscaba en Santa Fe.

El joven de 27 años fue localizado por la Policía de Paraná, en situación de calle. Fue identificado y quedó bajo resguardo policial hasta la llegada de sus padres, mientras se aguarda lo que determine la Justicia.

Su mamá, Ana Villalba, había pedido colaboración para encontrarlo y brindado detalles sobre sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de viajar.

Según relató su mamá en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Ana Villalba, Cristian salió de Sunchales el pasado 16 de noviembre, alrededor de las 4.30, con destino a Paraná. La intención era que llegara a la capital entrerriana para ingresar a Casa Lázaro, una institución en la que iba a comenzar un proceso de recuperación de sus problemas de consumo. Sin embargo, no había llegado a destino y desde entonces su familia no había tenido contacto.