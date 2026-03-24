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Alerta por tuberculosis en Argentina: los casos aumentaron 80% en cinco años

Hubo un aumento significativo de casos de tuberculosis en CABA, Salta, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Entre Rios, Corrientes y Tierra del Fuego.

24 de marzo 2026 · 15:38hs
Alerta por tuberculosis en Argentina: los casos aumentaron 80% en cinco años

Alerta por tuberculosis en Argentina: los casos aumentaron 80% en cinco años

El crecimiento de casos en todo el país de tuberculosis preocupa a especialistas, que advierten sobre dificultades en el diagnóstico, el acceso al tratamiento y la necesidad de fortalecer las políticas de control.

En Argentina la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública que se agrava año a año. Solo en 2025 la notificación alcanzó un total de 16.445 casos (Boletín Epidemiológico Nacional Nro. 790/2025), lo que representa un aumento del 3,9% respecto a 2024 y un crecimiento del 79,7% desde 2020.

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Este crecimiento es multifactorial y se vincula con el debilitamiento de programas de control, dificultades en el acceso al diagnóstico temprano, interrupciones en los tratamientos, desigualdades sociales persistentes y condiciones de vida que favorecen la transmisión, como el hacinamiento y la vulnerabilidad socioeconómica.

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Datos que preocupan

La Tasa Nacional de Tuberculosis trepó a 34,6 casos cada 100.000 habitantes, y las jurisdicciones con mayor carga son Jujuy, Salta, CABA, Buenos Aires, Chaco y Formosa. Once provincias muestran un aumento significativo: Buenos Aires, CABA, Salta, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Entre Rios, Corrientes y Tierra del Fuego.

Es preocupante el número creciente de casos en hombres jóvenes: el grupo de entre 15 y 44 años concentra el 60,7% del total. También hay un marcado incremento en casos en menores de 20 años, siendo el 16,6% del total.

“Se debe poner en marcha nuevamente la Coordinación del Programa Nacional de Tuberculosis, disuelta en 2024, para optimizar recursos, fortalecer la búsqueda de casos, mejorar el diagnóstico oportuno y adecuar las intervenciones según el perfil epidemiológico”, afirma el Dr. Andrés Burke Viale, neumonólogo (MN 111.016). Co-Coordinador de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Profesor Regular Adjunto del Departamento Salud Pública de la Facultad de Medicina (UBA).

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Vacunación con BCG

La cobertura nacional de la vacuna BCG en menores de 7 días alcanzó el 83,42% al 7 de enero de 2026. Indicada como dosis única al nacimiento según el Calendario Nacional de Vacunación, históricamente presenta niveles elevados, aunque con variaciones entre provincias.

“Es clave que el Estado Nacional garantice la provisión y aplicación oportuna de la vacuna BCG, que sigue siendo la principal herramienta preventiva frente a las formas graves de tuberculosis en la infancia, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. Su impacto es fundamental en la reducción de la mortalidad infantil”, explica la Dra. Sandra J. Inwentarz, neumonóloga (MN 86440), co-coordinadora de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y Comité Asesor del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud.

Tuberculosis Casos Vacunación Argentina
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