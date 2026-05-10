Rosario Central e Independiente se ven las caras en el Gigante

En Rosario desde las 15, el Canalla y el Rojo definen un lugar en los cuartos en medio de una guerra silenciosa que contrasta con un partido de alto nivel.

nRosario Central e Independiente jugarán este domingo, desde las 15, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Entre condicionamientos al cuerpo arbitral y falta de acreditaciones al periodismo partidario visitante, ambos equipos se baten en un duelo imperdible. El ganador de este partido jugará los cuartos de final contra el vencedor de Estudiantes-Racing.

El fervor de la Copa Libertadores se detiene por un momento en Arroyito. Luego del triunfo por la mínima casi clasificatorio a octavos frente a Libertad -con penal errado por Ángel Di María-, la pelota vuelve a rodar en suelo local y el margen de error es mínimo. Cuarto en el grupo B con 28 puntos y con todo el equipo a disposición, el conjunto dirigido por Jorge Almirón quiere romper la pared de los mata-mata, talón de Aquiles en el ciclo de Ariel Holan.

“Prefiero jugar contra equipos que te ataquen”, resumió Gustavo Quinteros en la previa el estilo que mejor le queda a sus conducidos: irregulares llevando la iniciativa y más efectivos cortando y corriendo, los Diablos Rojos -quintos con 24 unidades en la zona A- pisan la instancia de definición con Santiago Montiel entre algodones. En caso de que el extremo no esté disponible para jugar desde el arranque, Ignacio Malcorra ocupará su lugar.

Los días previos al partido se estaban desarrollando con normalidad, pero el jueves todo cambió. El presidente de Independiente, Néstor Grindett, habló del arbitraje atajándose ante posibles fallos en contra del equipo de Avellaneda y la situación escaló hasta lugares inéditos.

La historia comenzó cuando Grindetti, en diálogo con Radio La Red, expresó: “No nos gusta hablar con Beligoy o AFA para pedir que no nos dirija algún árbitro. Pero estamos atentos. Somos respetuosos de las decisiones de AFA. Tenemos todo para ganar, si juegan mejor que nosotros perfecto, pero no queremos que cuestiones ajenas a lo futbolístico nos impidan un campeonato”.

A raiz de sus palabras, la dirigencia de Rosario Central decidió rechazar todas las acreditaciones de prensa de los periodistas partidarios del Rojo alegando que el club no podía garantizar su seguridad. En este escenario, Independiente emitió un comunicado oficial: “Agradecemos a los dirigentes, agrupaciones y referentes del arco político del club que se pronunciaron públicamente. En momentos como este, el silencio también habla. Por eso valoramos especialmente a quienes, dejando de lado las diferencias internas, dieron un paso al frente para defender a los nuestros”.

Tal fue el escándalo que hasta el ministerio de Seguridad de Santa Fe se involucró. En un comunicado que firma Fernando Peverengo -director de eventos masivos- la entidad aclaró que “d