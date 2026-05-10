José Antonio Chamot, el entrerriano que defendió la celeste y blanca en tres mundiales

El entrerriano José Antonio Chamot es hablar de sacrificio, humildad y una carrera construida desde el esfuerzo. Jugó los mundiales 1994, 1998 y 2002.

Hablar de José Antonio Chamot es hablar de sacrificio, humildad y una carrera construida desde el esfuerzo. El nacido el 17 de mayo de 1969 en Concepción del Uruguay logró convertirse en uno de los defensores argentinos más respetados de la década del 90, con una extensa trayectoria en Europa y el privilegio de representar al país en tres Copas del Mundo. El entrerriano es un verdadero ejemplo.

El Flaco, como se lo conoció durante toda su carrera, supo abrirse camino desde el interior entrerriano hasta los escenarios más importantes del fútbol internacional. Con personalidad, temperamento y una enorme capacidad defensiva, dejó su huella tanto en clubes históricos como en la Selección Argentina.

Rosario Central e Independiente se ven las caras en el Gigante

La historia de Chamot comenzó en las calles de Concepción del Uruguay. De chico practicó atletismo y jugó al fútbol en el club Gimnasia y Esgrima de su ciudad natal. Sin embargo, el sueño de llegar al profesionalismo parecía lejano. A los 15 años, su vida cambió por completo. Se trasladó junto a su familia a la ciudad santafesina de San Lorenzo y decidió probar suerte en Rosario Central. Aquella prueba marcaría el inicio de una carrera extraordinaria.

Con el paso del tiempo debutó en Primera División y rápidamente llamó la atención por su firmeza como lateral izquierdo. Su potencia física, la agresividad para marcar y su entrega dentro del campo lo transformaron en una pieza clave del conjunto rosarino.

El talento del entrerriano no tardó en cruzar fronteras. A comienzos de la década del 90 emigró al fútbol italiano, uno de los más competitivos del mundo en ese momento

Su primera experiencia fue en el Pisa Sporting Club, aunque luego pasó por equipos de gran relevancia como Foggia Calcio, S.S. Lazio y AC Milan.

En Italia consiguió consolidarse en una época dorada del calcio, enfrentando a algunas de las máximas figuras del fútbol mundial. Su estilo aguerrido y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos hicieron que fuera muy valorado por entrenadores y compañeros.

Además de su paso por el fútbol italiano, también jugó en España, donde defendió las camisetas del Atlético de Madrid y CD Leganés.

Finalmente, tras varios años en el exterior, regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente: Rosario Central. Allí se retiró en 2005 luego de una larga lucha contra diferentes lesiones que lo alejaron de las canchas.

Si hubo un lugar donde Chamot alcanzó la gloria deportiva fue en la Selección Argentina. Vestir la camiseta albiceleste fue, según sus propias palabras, “tocar el cielo con las manos”. Su primera convocatoria llegó antes del Mundial de Italia 1990 bajo la conducción de Bilardo, aunque no llegó a disputar encuentros oficiales en aquella cita.

El debut oficial se produjo el 23 de octubre de 1993, en el repechaje frente a Australia rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Aquel vestuario estaba repleto de figuras legendarias y el propio Chamot recordó años después la sensación de compartir equipo con ídolos como Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Fernando Redondo y Diego Simeone.

“Estaba en el vestuario y mirabas para al lado y estaban Maradona, Batistuta, Redondo, Simeone. Y digo: ‘Yo también estoy acá’”, recordó el ex defensor.

Chamot disputó tres Copas del Mundo con la Selección: Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, Copa Mundial de la FIFA Francia 1998 y Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002.

En total jugó nueve partidos mundialistas y se transformó en uno de los futbolistas argentinos con mayor continuidad internacional durante aquellos años.

Además, integró el plantel que disputó la Copa América 1995 y la Copa Confederaciones 1995.

Uno de los grandes logros de su carrera llegó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, donde obtuvo la medalla de plata con la Selección Argentina Sub 23, siendo uno de los tres jugadores mayores permitidos en el plantel.

Su despedida de la Selección se produjo en el empate 1 a 1 frente a Suecia durante el Mundial de Corea-Japón 2002.

Tras retirarse como futbolista profesional, Chamot continuó vinculado al deporte desde diferentes funciones. Integró el cuerpo técnico de Ariel Cuffaro Russo en Rosario Central y luego acompañó a Matías Almeyda en River Plate durante el histórico ascenso del club a Primera División.

También tuvo experiencia como entrenador en el Club Libertad y dirigió de manera interina el primer equipo de Rosario Central. En los últimos años, además, se dedicó a brindar charlas y acompañamiento espiritual junto al grupo Atletas de Cristo, compartiendo testimonios sobre su vida y su experiencia en el fútbol profesional.

“Nunca jugué por plata ni por fama. Jugaba para divertirme con mis amigos y me encontré viviendo de eso”, expresó durante una entrevista en Bahía Blanca.

Actualmente, Chamot se encuentra sin equipo, aunque continúa siendo una voz respetada dentro del fútbol argentino y un ejemplo para muchos jóvenes deportistas.

Desde las canchas entrerrianas hasta los estadios más importantes del mundo, José Antonio Chamot construyó una carrera que quedará para siempre en la historia del fútbol argentino.

Los goles del entrerriano con la Albiceleste

A lo largo de su ciclo en la Selección disputó 43 encuentros y marcó dos goles.

El primero fue frente a Chile, el 18 de mayo de 1994, en un amistoso disputado en Santiago. El segundo llegó ante Japón durante la fase de grupos de la Copa Confederaciones de 1995.