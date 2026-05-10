Estudiantes recibe a Racing en el UNO

El Pincha y la Academia se vuelven a cruzar luego de lo que fue la última final del fútbol argentino. Arranca desde las 17 en el UNO.

En UNO, Estudiantes recibirá a Racing el domingo a las 17, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El Pincha finalizó 1° de su zona, mientras que la Academia quedó 8° y llega en crisis. Ambos equipos se vuelven a ver las caras luego de la final del Clausura 2025 que festejó el León. El vencedor se medirá con el ganador de Rosario Central-Independiente.

Ambos equipos se vuelven a ver las caras luego de lo que fue la final del Torneo Clausura 2025. En el estadio Madre de Ciudades, y tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, Estudiantes ganó 5-4 la tanda de penales y se coronó como nuevo campeón de la mano de Eduardo Domínguez, hoy en Atlético Mineiro.

Con un equipo alternativo, el Pincha, uno de los más regulares del semestre, derrotó a Platense en Vicente López en la última fecha, alcanzó los 31 puntos y se aseguró el primer lugar de la Zona A. Dicha posición le permite definir todos los mano a mano en UNO siempre y cuando avance de fase, excepto la final, que se jugará en el Mario Alberto Kempes.

Por la Copa Libertadores, el Pincha viene de igualar 1-1 ante Cusco de visitante por la cuarta fecha con gol de Tiago Palacios y sigue escolta con 6 unidades por detrás de Flamengo, que tiene 7 y el jueves sufrió la suspensión del duelo ante el DIM por incidentes. “Felicitar a los jugadores por el partido que hicieron. Hicieron un esfuerzo terrible. Nos podríamos haber llevado algo más. Hicimos un muy buen segundo tiempo y merecimos ganar”, aseguró Fernando Machado, el colaborador de Medina que dio la conferencia por la expulsión del Cacique ante el Fla. En la semana, el colombiano Edwuin Cetré renovó su contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2028.

Estudiantes empató ante Cusco en la altura y sostuvo el invicto en la LibertadoresEstudiantes empató ante Cusco en la altura y sostuvo el invicto en la Libertadores

Racing llega en su peor momento y sabe que un triunfo en UNO será vital para soñar con empezar la remontada. La Academia, que atraviesa una crisis real, ganó solo 1 de los últimos 9 partidos jugados por todas las competencias y la comisión directiva, los jugadores y el cuerpo técnico están siendo cuestionados por los hinchas y socios.

Los dirigidos por Gustavo Costas empataron sin goles ante Huracán en el Cilindro y, gracias a resultados ajenos, cerró la primera fase en el 8° puesto de la Zona B con 21 unidades y, en caso de que siga avanzando, jugará todo en condición de visitante.

El último partido fue el miércoles por la Copa Sudamericana. En Río de Janeiro, Racing cayó 2-1 ante Botafogo en un partido lleno de bloopers: Marco Di Cesare marcó un gol en contra y Facundo Cambeses, además de que se le escape la pelota en el segundo tanto, se fue expulsado y atajó Santiago Sosa los últimos minutos. “Cuesta levantar el ánimo de los chicos y de la gente”, aseveró el DT en la conferencia. La Academia está 3° en el Grupo E con 4 puntos y ya no puede clasificar primero, por ende apuntará a clasificar segundo, pero será muy dificil. Ezequiel Cannavo, por una lesión muscular, y Baltasar Rodríguez, con cinco amarillas, serán baja para el duelo en La Plata.