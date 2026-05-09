Unión metió batacazo, dejó a Independiente Rivadavia sin nada en Mendoza

Unión pasó de clasificar con suspenso a octavos de final del Torneo Apertura 2026 a meter uno de los batacazos del sábado, al dejar afuera con un 2-1 a domicilio al mejor equipo de la fase regular, Independiente Rivadavia. En Mendoza, el Tatengue neutralizó los primeros embates del local y luego golpeó con golazos de Brahian Cuello y Cristian Tarragona. Luego, descontó Fabrizio Sartori, pero los santafesinos estuvieron más cerca del tercero -les anularon en el cierre un gol con polémica- que la Lepra del empate. En cuartos, los de Leonardo Madelón enfrentarán a Belgrano en Córdoba.