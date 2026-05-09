Unión pasó de clasificar con suspenso a octavos de final del Torneo Apertura 2026 a meter uno de los batacazos del sábado, al dejar afuera con un 2-1 a domicilio al mejor equipo de la fase regular, Independiente Rivadavia. En Mendoza, el Tatengue neutralizó los primeros embates del local y luego golpeó con golazos de Brahian Cuello y Cristian Tarragona. Luego, descontó Fabrizio Sartori, pero los santafesinos estuvieron más cerca del tercero -les anularon en el cierre un gol con polémica- que la Lepra del empate. En cuartos, los de Leonardo Madelón enfrentarán a Belgrano en Córdoba.
Unión metió batacazo, dejó a Independiente Rivadavia sin nada en Mendoza
Unión, que había clasificado agónicamente, se impuso por 2-1 a la Lepra, el mejor equipo de la fase regular.
Síntesis de Independiente Rivadavia y Unión
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Goles: PT 34' Brahian Cuello (U); ST 4' Cristian Tarragona (U) y 35' Fabrizio Sartori (IR).
Cambios: ST 8' Juan Manuel Elordi x Bonifacio (IR) y Gonzalo Ríos x M. Fernández (IR); 19' Rodrigo Atencio x Bottari IR); 30' Augusto Solari x Cuello (U); 35' Lucas Menossi x Profini (U) y Claudio Corvalán x Palacios (U); 41' Leonard Costa x L. Gómez (IR) y 43' Agustín Colazo x Estigarribia (U).
Amonestados: Bottari (IR); Pittón, Estigarribia (U).
Estadio: Bautista Gargantini
Árbitro: Luis Lobo Medina