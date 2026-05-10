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En Concordia buscan darle una prohibición definitiva a la tracción a sangre

Veterinaria Municipal ha rescatado 180 equinos por maltrato en Concordia. Buscan brindarles políticas públicas a las familias recicladoras.

10 de mayo 2026 · 09:22hs
Además de la explotación animal

Además de la explotación animal, buscan disminuir los riesgos en el tránsito.

En los últimos días en Concordia volvió a ser repetitivo el reclamo de vecinos que observaban el tránsito de caballos sueltos en la vía pública y que en muchos de los casos representa un verdadero peligro para las personas que transitan por las calles.

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En Concordia buscan prohibirlo de manera total.

En Concordia buscan prohibirlo de manera total.

Se trata de una problemática que desde hace tiempo busca darle un final feliz a los caballos, que muchas veces son utilizados de manera forzadas para trabajos precarios. De hecho, en la Capital del Citrus el Centro de Cuidados Ecuestre juega su rol de la recuperación de muchos de esos animales que son quitados de sus dueños debido a la falta de mantenimiento.

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Inclusive, los mismos integrantes del Centro se encargan del rescate, retención, carga y traslado de los equinos que son enviados al predio a ser tratados, recuperados y curados. No obstante ello, se les aplican tratamientos como ecografías y cirugías, en algunos casos.

De hecho, algunos de esos animales que han tenido un pasado tormentoso han sido entregados al Centro de Equinoterapia Pucará, donde se realizan prácticas apacientes humanos que pueden tener dificultades físicas, motrices o derivados de psicólogos o psiquiatras.

La problemática de la tracción a sangre

Debido a la problemática que existe en la ciudad, ahora se trabaja en el proyecto de la “Erradicación definitiva de tracción a sangre”. Se trata de un proyecto impulsado por el concejal oficialista Felipe Sastre con el acompañamiento del jefe de Veterinaria Municipal, Julio Gesualdi y que pretende la erradicación definitiva de la circulación de vehículos con tracción a sangre animal en todo el ámbito de la Municipalidad de Concordia.

“La idea es que sea la solución definitiva para nuestra ciudad. La idea es que se haga un censo de las familias que se dedican al reciclado urbano para brindarle algún tipo de respuesta por parte del municipio en la implementación de diferentes políticas públicas destinadas a que readecuen su actividad. Puede ser a través de capacitaciones en oficios o microcréditos productivos. Entendemos la problemática social, la idea no es coartar la salida laboral, pero entendemos que este tipo de actividades afecta a los derechos de los animales”, precisó Sastre a UNO.

Entre los aspectos de la normativa también estará el de las sanciones por incumplimiento. “Para obtener la restitución de un animal incautado, por parte de su propietario o tenedor, será esencial que el Juzgado de Faltas dicte la resolución correspondiente de liberación, tras haber abonado el infractor las sumas fijadas que, según la gravedad de la falta, variarán de 15 a 50 juristas. Además, deberá abonar los conceptos por estadía, entendidos como traslado, alimentos, reposición de los materiales, análisis y medicamentos empleados con el objeto de atender el estado sanitario del animal”, indica el proyecto.

Sanciones ante la reincidencia en Concordia

En tanto que en el caso de que el infractor vuelva a reincidir por segunda vez, la ordenanza establece que “el juez interviniente aplicará la pena de decomiso sin posibilidad de obtener la restitución del animal y la Dirección de Veterinaria Municipal procederá a entregarlos en adopción”.

Al mismo tiempo el edil argumentó: “Desde el municipio se vienen implementando distintas iniciativas para combatir el maltrato animal, también normativas que forman parte de un programa integral como fue previamente la prohibición de cría de animales de compañía con fines de comercialización, animales sueltos en la vía pública o la erradicación de animales pecuarios en el ámbito urbano, inclusive la ampliación de la zona de prohibición de tracción a sangre”.

Al mismo tiempo desde la Dirección de Veterinaria Municipal destacan que son alrededor de 180 equinos los que fueron recuperados y entregados en adopción a familias en condiciones para darle una mejor vida a esos animales.

En cuanto a este último punto de la entrega a familias el Artículo 5 de la ordenanza señala que “transcurridos siete días hábiles desde la retención y traslado al Centro Ecuestre Municipal, y de no presentarse ningún propietario a reclamar dicho animal, o quién se presente no pueda acreditar dicha propiedad o tenencia legalmente, el animal será entregado en adopción a adoptantes previamente inscriptos ante la Municipalidad de Concordia”.

“La mira puesta está en combatir el maltrato animal y darle un cierre definitivo a esta problemática que sabemos que viene desde hace muchos años y que necesita soluciones de fondo”, insistió Sastre.

Concordia tracción a sangre Prohibiciones
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