Will Smith respondió a Jada Pinkett Smith sobre su libro

The New York Times informó el fin de semana que Will Smith envió por correo electrónico a la publicación una respuesta a su libro de Jada Pinkett Smith, quien reveló que están separados desde 2016. "Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida", escribió, "se establece una especie de ceguera emocional, y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles".