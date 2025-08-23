Uno Entre Rios | Show | Wanda Nara

Wandagate: Maxi López se suma al conflicto y la situación judicial se complica

Tras las recientes denuncias de Wanda Nara por abusos y violencia, Maxi López volvió a ocupar el centro de la escena

23 de agosto 2025 · 16:21hs
Tras las recientes denuncias de Wanda Nara por abusos y violencia, ahora Maxi López volvió a ocupar el centro de la escena con una postura que sorprendió a muchos. En paralelo, la periodista Laura Ubfal, en LAM, advirtió que la situación podría complicarse aún más para Mauro Icardi: “Las nenas van a tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas”.

Según relató Ubfal, desde el entorno de Wanda Nara llegaron mensajes contundentes: “‘Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció. Un colegio no se presta a algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última ‘en presencia de mis hijos’”.

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

Virgina Gallardo: "No me mueve la plata"

Wanda, por su parte, detalló: “‘La violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado’”.

Históricamente, Maxi López mantuvo una relación conflictiva con Wanda Nara, pero en esta ocasión decidió respaldar los planteos de la empresaria. La periodista Karina Iavícoli, en Intrusos, explicó: “Hoy es mejor negocio para Maxi López estar de acuerdo con Wanda que tenerla en contra. Entendió que es más problema tenerla de enemiga que tenerla al lado”.

De esta manera, López dejó en claro que no se trata de una reconciliación personal, sino de una estrategia para evitar mayores conflictos familiares y judiciales. En el caso de Icardi, hasta hace pocas semanas, las diferencias con Wanda estaban centradas en lo civil: propiedades, dinero y cuestiones contractuales. Sin embargo, la disputa escaló hacia un terreno penal.

Desde el programa de América detallaron que en los próximos días se ampliarán las declaraciones por violencia, lo que podría abrir un capítulo aún más delicado en esta compleja disputa familiar y judicial que sigue generando repercusión mediática.

