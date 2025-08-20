Uno Entre Rios | Escenario | Charly García

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

La UBA distinguió a Charly García con el título de Doctor Honoris Causa por su legado artístico y su impacto en la cultura y la identidad argentina.

20 de agosto 2025 · 12:04hs
Se llevó a cabo un emotivo acto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se le otorgó el título de Doctor Honoris Causa al reconocido cantante y compositor Charly García. Se trata del máximo reconocimiento honorífico que concede la institución a personas destacadas por sus contribuciones en sus respectivos campos.

La ceremonia contó con la presencia del rector Ricardo Gelpi, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, y la vicedecana Graciela Morgade. También participó Lisa Di Cione, titular de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Artes, quien estuvo a cargo de la laudatio.

LEER MÁS: España: Charly García cedió parte de su obra

La UBA otorgó su máximo reconocimiento a Charly García

En un aula colmada de público, Charly García tomó la palabra tras recibir el diploma y expresó: "Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly García", dijo el músico entre aplausos.

Durante el evento, el decano Ricardo Manetti destacó el orgullo que representa para la Universidad otorgar esta distinción: "Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional y justamente cuando hablamos de nuestras universidades nacionales y públicas, es lógico que todos nos sintamos muy felices, por lo que significa hoy poder celebrar este homenaje a Charly", afirmó. Y continuó: "El homenaje a Charly García en la universidad pública celebra su impacto transformador en la cultura y la identidad argentina".

Manetti también remarcó el valor simbólico y emocional que representa el artista: "Charly es nuestra realidad, es la representación más real y concreta de toda la capacidad enorme que tenemos de creación. Pero también de las debilidades, las dudas, la valentía para enfrentar y transformar la realidad verdadera", sostuvo.

"Charly nos conmueve, Charly nos entusiasma, Charly es la nacionalidad popular. Así que por eso Charly es símbolo del homenaje en nuestra universidad pública, que es una universidad que valora a aquellos que transformaron la vida de nuestros ciudadanos, que transformaron el pensamiento, el campo artístico y el campo creativo, y que sin ninguna duda nos han hecho crecer. Así que muchísimas gracias, Charly García", concluyó el decano.

